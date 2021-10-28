  • Gabigol é o único jogador do futebol sul-americano a concorrer a prêmio de melhor do mundo
Gabigol é o único jogador do futebol sul-americano a concorrer a prêmio de melhor do mundo

Atacante do Flamengo foi indicado à lista final na premiação da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS)...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 16:57

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Artilheiro do Flamengo em 2021, Gabigol foi um dos 32 indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo deste ano pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), que inclui ainda outros três brasileiros na briga: Neymar, Marquinhos (PSG) e Casemiro (Real Madrid).Gabigol vive o seu seu maior jejum de gols desde que chegou ao Flamengo, em janeiro de 2019, pois está há oito jogos sem ir às redes. No entanto, ainda assim acumula ótimos números na temporada: 27 gols e sete assistências em 35 partidas pelo Rubro-Negro, além de três gols pela Seleção Brasileira.
Recém-eliminado na Copa do Brasil, o camisa 9 do Flamengo também é o atual artilheiro da Libertadores, com dez gols, o que colaborou para ele ser o único atleta que atua no futebol sul-americano a concorrer à premiação (veja mais aqui).
> Confira e simule a tabela do Brasileirão
Vale lembrar que o vencedor de 2020 foi o polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique. Já o deste ano será conhecido no fim de dezembro através da IFFHS, que há mais de três décadas premia os melhores do futebol.
Confira todos os 32 candidatos:
Gianluigi Donnarumma (Itália, Milan, PSG)
Leonardo Bonucci (Itália, Juventus)
Jorginho (Itália, Chelsea)
Kevin De Bruyne (Bélgica, Manchester City)
N’Golo Kanté (França, Chelsea)
Kylian Mbappé (França, PSG)
Robert Lewandowski (Polónia, Bayern)
Raheem Sterling (Inglaterra, Manchester City)
Cristiano Ronaldo (Portugal, Juventus/Manchester United)
Erling Haaland (Noruega, Borussia Dortmund)
Lionel Messi (Argentina, Barcelona/PSG)
Rodrigo De Paul (Argentina, Atlético de Madrid)
Neymar (Brasil, PSG)
Casemiro (Brasil, Real Madrid)
Marquinhos (Brasil, PSG)
Gabriel Barbosa (Brasil, Flamengo)
Luis Díaz (Colômbia, FC Porto)
Akram Afif (Qatar/Al Saad)
Sardar Azmoun (Irã/Zenit)
Mehdi Taremi (Irã/FC Porto)
Son Heung Min (Coreia do Sul/Tottenham)
Ali Mabkhout (Emirados Árabes Unidos/Al Jazira)
Achraf Hakimi (Marrocos/PSG)
Sadio Mané (Senegal/Liverpool)
Kalidou Koulibaly (Senegal/Nápoles)
Riyadh Mahrez (Argélia/Manchester City)
Mohamed Salah (Egito/Liverpool)
Alphonso Davies (Canadá/Bayern)
Winston Mc Kennie (EUA/Juventus)
Giovanni Reyna (EUA/Borussia Dortmund)
Raul Jiménez (México/Wolverhampton)
Héctor Herrera (México/Atlético de Madrid)

