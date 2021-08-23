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futebol

Gabigol é eleito o 'Craque da semana' da Libertadores

Com os dois gols marcados na goleada por 5 a 1 sobre o Olímpia, na última quarta-feira, o atacante se isolou ainda mais na artilharia da Libertadores 2021...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 20:12

LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 20:12
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Nesta segunda-feira, o perfil oficial da Copa Conmebol Libertadores divulgou que Gabi, do Flamengo, foi eleito o "Craque da semana" dos jogos de volta das quartas de final da competição. Na goleada por 5 a 1 sobre o Olímpia-PAR, na última quarta-feira, o atacante foi responsável por dois gols do Rubro-Negro.
> Fla se aproxima de 'compra' do Tondela para controlar o clube portuguêsAlém dos gols marcados no jogo, Gabi contribuiu com 84% dos passes certos e três bolas longas. Na defesa, o atacante ajudou com um corte e um duelo ganho pelo chão. Os números são do site "SofaScore".
> Veja a tabela da Libertadores
Vale destacar ainda que os dois gols sobre o Olímpia isolaram ainda mais o atacante do Flamengo na liderança da lista de artilheiros da competição. Até aqui, o centroavante tem dez gols marcados em dez partidas disputadas na Libertadores 2021, o que lhe dá uma média de um gol por jogo. Pela Libertadores, o Flamengo volta a campo no dia 22 de setembro, quarta-feira, às 21h30, no Estádio Mané Garrincha, contra o Barcelona de Guayaquil. A partida é válida pelo jogo de ida da fase semifinal do torneio continental.

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