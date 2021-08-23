Gabigol é eleito o 'Craque da semana' da Libertadores

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Nesta segunda-feira, o perfil oficial da Copa Conmebol Libertadores divulgou que Gabi, do Flamengo, foi eleito o "Craque da semana" dos jogos de volta das quartas de final da competição. Na goleada por 5 a 1 sobre o Olímpia-PAR, na última quarta-feira, o atacante foi responsável por dois gols do Rubro-Negro.

> Fla se aproxima de 'compra' do Tondela para controlar o clube portuguêsAlém dos gols marcados no jogo, Gabi contribuiu com 84% dos passes certos e três bolas longas. Na defesa, o atacante ajudou com um corte e um duelo ganho pelo chão. Os números são do site "SofaScore".

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