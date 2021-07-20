Gabigol é eleito craque, e Flamengo tem outros três representantes na seleção da 12ª rodada do Brasileiro

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após golear o Bahia por 5 a 0 no último domingo, em Pituaçu, o Flamengo foi o time com mais representantes na "Seleção do Torcedor" da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em eleição popular nas redes sociais da competição, Isla, Diego Ribas, Gabigol e Renato Gaúcho foram escolhidos entre os melhores da última rodada.

+ Invicto em Brasília desde 2016, Flamengo tem retrospecto favorável contra argentinos na LibertadoresAutor de uma assistência, Isla superou a concorrência de João Lucas, do Cuiabá, Moisés, do Inter, e Mariano, do Atlético-MG. O chileno recebeu 61% dos votos, contra 27% do atleta do clube mineiro, que ficou em segundo lugar.

No meio-campo, Diego também venceu com grande margem para os concorrentes. O capitão rubro-negro recebeu 59% dos votos, contra 25% de Allan, do Galo, 13% de Ronald, do Fortaleza, e 3% de Auremir, do Cuiabá.

Na frente, Gabi foi o atacante mais votado em disputa com Hulk (Atlético-MG), Robson (Fortaleza) e Élton (Cuiabá). Autor de hat-trick na vitória sobre o Bahia, o camisa 9 do Rubro-Negro também venceu a eleição de "Cara da Rodada", dado ao melhor jogador entre todas as posições.

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Invicto sob o comando do Flamengo, Renato Gaúcho foi escolhido entre os treinadores, superando Abel Ferreira, do Palmeiras, Felipão, do Grêmio, e Jorginho, do Cuiabá.