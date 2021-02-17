Gabigol e Arrascaeta treinam com o grupo e não preocupam o Flamengo para duelo decisivo

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

As lesões diante do Corinthians no último domingo foram apenas um susto. Após se reapresentarem sem dores na terça-feira, Gabigol e Arrascaeta deram mais um passo e participaram normalmente da atividade desta quarta-feira com o restante do elenco do Flamengo.

+ Flamengo se aproxima do 20º reforço na gestão Landim; relembre a lista!Dessa forma, a dupla não preocupa e estará à disposição de Rogério Ceni para o duelo decisivo contra o Inter, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. A partida, válida pela 37ª rodada, vale a liderança do Brasileirão e vem sendo tratada como 'final antecipada'.

Na vitória sobre o Corinthians, no último domingo, Gabigol havia saído com uma entorse no joelho, enquanto Arrascaeta se queixou de dores no tornozelo. A primeira avaliação, no entanto, já indicava que os casos não eram graves e os jogadores foram liberados para o dia de folga na segunda-feira.

Com exceção de Diego Alves e Thiago Maia, Rogério Ceni terá força máxima para escalar o Flamengo, e a tendência é que o treinador repita a equipe que iniciou contra o Corinthians: Hugo, Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gérson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

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