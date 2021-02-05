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futebol

Gabigol é absolvido em julgamento no STJD por expulsão contra o Bahia

Em primeira instância, Comissão Disciplinar do STJD absolveu o atacante do Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 11:44

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 11:44

Crédito: Nayra Halm/Fotoarena
O atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, foi julgado pela Quinta Comissão Disciplinar do STJD, nesta sexta-feira, pela expulsão na partida contra o Bahia, em 20 de dezembro, pelo Campeonato Brasileiro. Denunciado duas vezes no artigo 258 II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de desrespeitar a arbitragem, o camisa 9 foi apenas advertido pelo Tribunal. A Procuradoria do STJD ainda pode recorrer, caso entenda ser necessário.
Na ocasião, o Flamengo venceu o Bahia por 4 a 3, mas viu Gabigol ser expulso de forma direta com apenas nove minutos de jogo. Árbitro da partida, Flávio Rodrigues de Souza afirmou que o camisa 9 do Fla o mandou "tomar no c...".O zagueiro Gustavo Henrique também foi julgado pela expulsão no clássico entre Flamengo e Botafogo, ocorrido no dia 5 de dezembro, pelo Brasileirão, quando uxou a camisa de um jogador rival perto da área e levou cartão vermelho direto. O camisa 2 foi punido com uma partida, a qual já foi cumprida. Portanto, está liberado para defender o time na reta final do torneio.

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