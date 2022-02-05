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Gabigol, do Flamengo, manda mensagem de aniversário para Neymar: 'Ídolo e melhor do mundo'

Companheiros de Seleção Brasileira, Gabi e Neymar são parceiros dentro e fora de campo...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 13:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 13:09
O craque Neymar, do Paris Saint-Germain (FRA), está completando 30 anos neste sábado, dia 5 de fevereiro, e Gabigol, atacante do Flamengo e da Seleção Brasileira, usou as redes sociais para publicar uma mensagem ao companheiro, a quem tem como ídolo. Gabi ainda brincou chamando o parceiro de "Tio Ney". - Parabéns ao meu ídolo e melhor do mundo, Neymar #TioNey #NJconselheiro - publicou o camisa 9 do Flamengo em seu perfil no Twitter e no Instagram.Ambos revelados no Santos, Gabigol e Neymar são parceiros dentro e fora de campo e, atualmente, são companheiros de Seleção Brasileira. Enquanto o craque do Paris Saint-Germain é nome certo na lista de Tite para o Mundial, o camisa 9 do Flamengo luta para estar entre os 23 nomes que defenderão o Brasil na Copa do Mundo de Catar, que será entre novembro e dezembro.
Crédito: NeymareGabigolcomemorandogolpelaSeleçãoBrasileira(Foto:LucasFigueiredo/CBF

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