Gabigol, do Flamengo, manda mensagem de aniversário para Neymar: 'Ídolo e melhor do mundo'

O craque Neymar, do Paris Saint-Germain (FRA), está completando 30 anos neste sábado, dia 5 de fevereiro, e Gabigol, atacante do Flamengo e da Seleção Brasileira, usou as redes sociais para publicar uma mensagem ao companheiro, a quem tem como ídolo. Gabi ainda brincou chamando o parceiro de "Tio Ney". - Parabéns ao meu ídolo e melhor do mundo, Neymar #TioNey #NJconselheiro - publicou o camisa 9 do Flamengo em seu perfil no Twitter e no Instagram.Ambos revelados no Santos, Gabigol e Neymar são parceiros dentro e fora de campo e, atualmente, são companheiros de Seleção Brasileira. Enquanto o craque do Paris Saint-Germain é nome certo na lista de Tite para o Mundial, o camisa 9 do Flamengo luta para estar entre os 23 nomes que defenderão o Brasil na Copa do Mundo de Catar, que será entre novembro e dezembro.