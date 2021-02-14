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Gabigol, do Flamengo, comemora vitória em 100º jogo pelo clube e afirma: 'Eu acredito'

Atacante fez o gol da vitória contra o Corinthians, no Maracanã...
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Publicado em 

14 fev 2021 às 19:18

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 19:18

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Na tarde deste domingo, 14, o Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1, no Maracanã, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão. Willian Arão e Gabigol marcaram os gols da vitória, e Léo Natel fez para os visitantes. A partida foi muito especial para o camisa 9 do Flamengo, que completou 100 jogos com a camisa Rubro-Negra.+ Confira a tabela do Brasileirão- Que dia.. Que orgulho usar essa camisa, que orgulho jogar no Maracanã, e dizer: Eu acredito! 100 jogos, 100 emoções. - comemorou Gabigol no Twitter.No entanto, nem tudo são flores. O centroavante e o uruguaio Arrascaeta deixaram o campo com dores e serão examinados na reapresentação do elenco, no Ninho do Urubu, com mais precisão.
- O atleta Gabriel Barbosa sofreu entorse no joelho esquerdo; Arrascaeta sentiu dores no tornozelo direito. Ambos serão reavaliados na reapresentação, no CT - explicou o Flamengo, via assessoria de imprensa.HISTÓRICO
Em 100 jogos com a camisa do Rubro-Negro carioca, Gabigol marcou 69 gols e é o quarto maior artilheiro da história do clube no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Flamengo depende apenas de si para ser Campeão Brasileiro de 2020. O Rubro Negro volta a campo justamente contra o Internacional, líder da competição, às 16h, no Maracanã, em partida válida pela 37ª rodada.

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