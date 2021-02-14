Gabigol, do Flamengo, comemora vitória em 100º jogo pelo clube e afirma: 'Eu acredito'

Na tarde deste domingo, 14, o Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1, no Maracanã, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão. Willian Arão e Gabigol marcaram os gols da vitória, e Léo Natel fez para os visitantes. A partida foi muito especial para o camisa 9 do Flamengo, que completou 100 jogos com a camisa Rubro-Negra.+ Confira a tabela do Brasileirão- Que dia.. Que orgulho usar essa camisa, que orgulho jogar no Maracanã, e dizer: Eu acredito! 100 jogos, 100 emoções. - comemorou Gabigol no Twitter.No entanto, nem tudo são flores. O centroavante e o uruguaio Arrascaeta deixaram o campo com dores e serão examinados na reapresentação do elenco, no Ninho do Urubu, com mais precisão.