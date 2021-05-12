Gabigol deixa Zico para trás e se isola na artilharia do Flamengo na Libertadores

Mais um feito histórico para a lista de Gabriel Barbosa no Flamengo. Com o gol marcado nesta terça, contra o Unión La Calera, o camisa 9 deixou Zico para trás e isolou-se como o maior artilheiro da história do clube na Libertadores. São 17 gols de Gabi, que disputa sua terceira Copa pelo Rubro-Negro. Zico tem 16 gols.

Gabigol ultrapassou Zico em seu 21º jogo com o Manto pela Libertadores. O ex-meia, maior ídolo da Nação, disputou 20 partidas pelo Flamengo no torneio. Os dois atletas conquistaram o título uma vez: em 2019 e 1981, respectivamente.O gol contra o La Calera foi o sexto de Gabigol na atual edição da Libertadores. Em 2019, ano da conquista do Bi, foram nove. Na última edição, Gabi fez dois.Autor de um gol pelo Santos na Libertadores, Gabriel Barbosa , aos 24 anos, já está entre 10 maiores artilheiros brasileiros da história da competição mais importante da América do Sul. Luizão, com 29, é o recordista. Confira a lista: