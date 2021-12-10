Gabigol defende Andreas Pereira de falha na Libertadores: 'É f..., né? Mas acontece. Não foi ali que perdemos'

Além de comentar sobre a diversão durante as férias, Libertadores e encantamento com o Flamengo, Gabigol também respondeu a respeito da falha crucial de Andreas Pereira, seu companheiro de equipe, na final da Libertadores, que culminou no gol do título do Palmeiras, em Montevidéu.- O Andreas é um moleque muito cabeça. Acho que vai lidar bem com isso. Lidar bem é f..., né? Mas acontece, mano. Não foi ali que a gente perdeu o jogo. A final é muito de merecimento, foram mais coisas que aconteceram para a gente não ganhar o título, perdemos muito gol - disse Gabi, em entrevista ao canal "Podpah".