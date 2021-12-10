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  • Gabigol defende Andreas Pereira de falha na Libertadores: 'É f..., né? Mas acontece. Não foi ali que perdemos'
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Gabigol defende Andreas Pereira de falha na Libertadores: 'É f..., né? Mas acontece. Não foi ali que perdemos'

Atacante do Flamengo comentou sobre o fato de o meio-campista ter sido o vilão na decisão do torneio continental, diante do Palmeiras, em Montevidéu...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 19:35

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 19:35

Além de comentar sobre a diversão durante as férias, Libertadores e encantamento com o Flamengo, Gabigol também respondeu a respeito da falha crucial de Andreas Pereira, seu companheiro de equipe, na final da Libertadores, que culminou no gol do título do Palmeiras, em Montevidéu.- O Andreas é um moleque muito cabeça. Acho que vai lidar bem com isso. Lidar bem é f..., né? Mas acontece, mano. Não foi ali que a gente perdeu o jogo. A final é muito de merecimento, foram mais coisas que aconteceram para a gente não ganhar o título, perdemos muito gol - disse Gabi, em entrevista ao canal "Podpah".
> Andreas é premiado com o gol mais bonito do Brasileiro; reveja a pintura
Gabigol e Andreas Pereira, assim como todo o elenco do Flamengo, se reapresentarão no dia 10 de janeiro no Ninho do Urubu, às 9h, para a temporada de 2022.
Crédito: GabigolabraçaAndreasPereiraemjogodoFlamengo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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