Gabigol debocha de jogador do Vasco após 12º título pelo Flamengo: 'Tá muito fraco, irmão'

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Logo após a comemoração do título da Taça Guanabara, conquistada pelo Flamengo após vitória sobre o Volta Redonda por 2 a 1, no Maracanã, Gabigol debochou Matías Galarza, jogador do Vasco que provocou o atacante rubro-negro depois que o Cruz-Maltino derrotou o arquirrival pela 9ª rodada.

- Tá muito fraco, irmão - postou Gabi, nas redes sociais, com um emoji em alusão à recente queda do Vasco à Série B do Brasileiro. Galarza escreveu a mesma frase em seu Instagram, em vídeo que destacava uma dividida com o camisa 9 do Flamengo, que, agora, aguarda a definição dos jogos deste domingo para saber o rival nas semifinais do Carioca. O Vasco, por sua vez, não avançou.