Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Gabigol debocha de jogador do Vasco após 12º título pelo Flamengo: 'Tá muito fraco, irmão'
futebol

Gabigol debocha de jogador do Vasco após 12º título pelo Flamengo: 'Tá muito fraco, irmão'

Atacante rubro-negro cutucou o meio-campista Matías Galarza, do Cruz-Maltino, logo depois de comemorar a Taça Guanabara...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 22:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2021 às 22:12
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Logo após a comemoração do título da Taça Guanabara, conquistada pelo Flamengo após vitória sobre o Volta Redonda por 2 a 1, no Maracanã, Gabigol debochou Matías Galarza, jogador do Vasco que provocou o atacante rubro-negro depois que o Cruz-Maltino derrotou o arquirrival pela 9ª rodada.
- Tá muito fraco, irmão - postou Gabi, nas redes sociais, com um emoji em alusão à recente queda do Vasco à Série B do Brasileiro. Galarza escreveu a mesma frase em seu Instagram, em vídeo que destacava uma dividida com o camisa 9 do Flamengo, que, agora, aguarda a definição dos jogos deste domingo para saber o rival nas semifinais do Carioca. O Vasco, por sua vez, não avançou.
Cabe destacar que Gabigol conquistou o 12º título pelo Flamengo em dois anos de clube. Veja toda a lista de títulos do Rubro-Negro desde 2019 aqui.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados