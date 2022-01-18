  • Gabigol comemora renovação de Arrascaeta, seu 'maior garçom' no Flamengo, que responde ao atacante
futebol

Gabigol comemora renovação de Arrascaeta, seu 'maior garçom' no Flamengo, que responde ao atacante

Flamengo anunciou a prorrogação do vínculo do meia uruguaio que, desde 2019, forma o setor ofensivo ao lado de Gabriel Barbosa...
LanceNet

LanceNet

18 jan 2022 às 15:15

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 15:15

Desde 2019, a torcida do Flamengo acostumou-se a ver Gabriel Barbosa e De Arrascaeta dando assistências e fazendo gols. E, com a renovação do meia uruguaio até o fim de 2026, a expectativa é que a parceria siga assim também nos próximos anos. Após o anúncio oficial por parte do clube, o camisa 9 comemorou a permanência do parceiro, que o respondeu nas redes sociais.- Se queda (Ele fica, em espanhol) - escreveu Gabigol, compartilhando a mensagem publicada por Arrascaeta anunciando a renovação do contrato.
Giorgian De Arrascaeta, que é o maior "garçom" de Gabigol no Flamengo, respondeu imediatamente: "Faz e me abraça" 9". O centroavante, dono da camisa 9 rubro-negra, completou: "Você já sabe aonde eu vou estar".
Se o entrosamento fora de campo é bom, o de dentro das quatro linhas é ainda maior. Dos 104 gols de Gabigol pelo Flamengo, 14 tiveram assistências de Arrascaeta. Por outro lado, o uruguaio já recebeu cinco passes decisivos do camisa 9. Ao todo, Arrascaeta já marcou 39 gols e deu 46 assistências pelo Fla.Veja tudo agora LANCE! Rápido" />
Arrascaeta e Gabigol têm ótimos números com a camisa do Flamengo

