Gabigol comemora renovação de Arrascaeta, seu 'maior garçom' no Flamengo, que responde ao atacante

Desde 2019, a torcida do Flamengo acostumou-se a ver Gabriel Barbosa e De Arrascaeta dando assistências e fazendo gols. E, com a renovação do meia uruguaio até o fim de 2026, a expectativa é que a parceria siga assim também nos próximos anos. Após o anúncio oficial por parte do clube, o camisa 9 comemorou a permanência do parceiro, que o respondeu nas redes sociais.- Se queda (Ele fica, em espanhol) - escreveu Gabigol, compartilhando a mensagem publicada por Arrascaeta anunciando a renovação do contrato.
Giorgian De Arrascaeta, que é o maior "garçom" de Gabigol no Flamengo, respondeu imediatamente: "Faz e me abraça" 9". O centroavante, dono da camisa 9 rubro-negra, completou: "Você já sabe aonde eu vou estar".
Se o entrosamento fora de campo é bom, o de dentro das quatro linhas é ainda maior. Dos 104 gols de Gabigol pelo Flamengo, 14 tiveram assistências de Arrascaeta. Por outro lado, o uruguaio já recebeu cinco passes decisivos do camisa 9. Ao todo, Arrascaeta já marcou 39 gols e deu 46 assistências pelo Fla.