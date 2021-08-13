Gabigol comemora convocação para a Seleção Brasileira: 'Que honra'

Artilheiro do Flamengo, Gabriel Barbosa foi, mais uma vez, chamado por Tite para defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. O camisa 9 utilizou as redes sociais para celebrar a convocação, A mensagem foi breve: "Que honra", escreveu o atleta.

Além de Gabigol, o Flamengo teve outro convocado: o meia Everton Ribeiro. Ambos estiveram a serviço da Seleção Brasileira na Copa América, em julho.O Brasil enfrenta o Chile, em Santiago, a Argantina, em São Paulo, e o Peru, em Recife, nos dias 2, 5 e 9 de setembro. À disposição de Tite neste período, Gabigol e Everton Ribeiro perderão, ao menos, um jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. A CBF prometeu fazer ajustes no calendário para que os atletas fiquem à disposição do clube para o jogo decisivo contra o Grêmio, nas quartas de final da Copa do Brasil, que ainda não tem data definida.