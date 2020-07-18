Gabigol chama Jesus de 'pai' em postagem e diz: 'Você é o melhor do maior clube do Brasil!'

Na tarde deste sábado e de folga das atividades no Ninho do Urubu, Gabriel Barbosa fez as lágrimas de muitos torcedores do Flamengo virem à tona. Através de suas redes sociais, o atacante fez uma postagem em homenagem a Jorge Jesus, despedindo-se daquele que chama de "pai". E o exaltou:

- Mister, Jorge, pai, coroa bonitão. Me despeço de você, mas pode ter certeza que na minha cabeça e no meu coração você sempre vai estar! Tivemos momentos lindos, tristes. Mas sempre com a fome de vencer e de trabalhar para ser o MELHOR, e você é o melhor do maior clube do Brasil! (...) - postou, com um vídeo de imagens dos dois pelo Fla (veja abaixo). Na "Era Jorge Jesus", Gabigol foi o jogador que mais vezes foi às redes, em pouco mais de um ano do Mister à frente do Rubro-Negro. Foram 39 gols, ao todo, com as artilharias do Brasileiro, da Libertadores, da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca deste ano, recém-terminado.