Gabigol celebra vitórias do Flamengo na Libertadores, mas alerta: 'É só o começo'

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Com duas vitórias nas duas primeiras rodadas, o Flamengo faz um bom início de campanha na fase de grupos da Libertadores. O atacante Gabriel Barbosa, com três gols contra Vélez Sarsfield (ARG) e Unión La Calera (CHL), é um dos fatores decisivos do Rubro-Negro, e, apesar de satisfeito com os resultados, demonstrou "pés no chão" após o triunfo por 4 a 1 nesta terça, no Maracanã.

- Começar com pé direito é muito bom. Vencemos fora de casa, fazia tempo que o Flamengo não somava três pontos na Argentina É Importante vencer em casa também, mas ainda é só o começo - disse, a FoxSports, antes de seguir:

- Sabemos que é bom começar assim, mas é só começo. São seis pontos, mas são vários em disputa. Vamos ter altitude, campo sintético pela frente - disse.