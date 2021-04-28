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Gabigol celebra vitórias do Flamengo na Libertadores, mas alerta: 'É só o começo'

Atacante marcou três gols nas duas primeiras rodadas da fase de grupos pelo Flamengo...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 21:35

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 21:35
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Com duas vitórias nas duas primeiras rodadas, o Flamengo faz um bom início de campanha na fase de grupos da Libertadores. O atacante Gabriel Barbosa, com três gols contra Vélez Sarsfield (ARG) e Unión La Calera (CHL), é um dos fatores decisivos do Rubro-Negro, e, apesar de satisfeito com os resultados, demonstrou "pés no chão" após o triunfo por 4 a 1 nesta terça, no Maracanã.
- Começar com pé direito é muito bom. Vencemos fora de casa, fazia tempo que o Flamengo não somava três pontos na Argentina É Importante vencer em casa também, mas ainda é só o começo - disse, a FoxSports, antes de seguir:
- Sabemos que é bom começar assim, mas é só começo. São seis pontos, mas são vários em disputa. Vamos ter altitude, campo sintético pela frente - disse.
Na próxima rodada, o Flamengo visita a LDU, que está na segunda posição do Grupo G após a vitória desta terça sobre o Vélez Sarsfield. Confira a classificação completa e os próximos jogos da Copa Libertadores aqui!

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