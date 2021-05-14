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futebol

Gabigol celebra convocação para a Seleção: 'Eu me sinto iluminado'

Atacante do Flamengo representará o Brasil nos dois próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022...

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 12:29

LanceNet

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Publicado em 

14 mai 2021 às 12:29
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Gabigol está na lista de 23 jogadores de Tite para para os confrontos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, dias 4 e 8 de junho, respectivamente. E o atacante, representante do Flamengo na convocação assim como Everton Ribeiro, foi às redes sociais celebrar:- Eu me sinto iluminado - postou Gabi, em um vídeo animado com a música "Iluminado", do rapper Kawe, ao fundo. Gabigol já foi convocado por Tite em três oportunidades: 2016, 2019 e 2020. Contudo, na temporada passada, o camisa 9 não pôde representar o Brasil pois as Eliminatórias foram paralisadas por conta da pandemia da Covid-19.
+ Veja a tabela das Eliminatórias
Pelo Flamengo, Gabi e Everton Ribeiro desfalcarão o time de Rogério Ceni contra o Coritiba, pelas oitavas da Copa do Brasil (na partida de ida, no dia 2, é baixa certa, já na de volta, 9, dependerá das pretensões do Fla quanto à logística), e diante do Grêmio, pelo Brasileiro, no dia 6.

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