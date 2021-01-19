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futebol

Gabigol celebra atuação do Flamengo: 'Tivemos uma vitória convincente'

Camisa 9 marcou um dos gols da vitória sobre o Goiás, nesta segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2021 às 22:12

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 22:12

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O atacante Gabriel Barbosa precisou balançar a rede adversária três vezes para comemorar um gol diante do Goiás, nesta segunda-feira. Em dois lances no primeiro tempo, marcou em impedimento, mas, após o intervalo, deu sua contribuição ao time na vitória por 3 a 0, no Estádio da Serrinha. Na saída de campo, o atacante celebrou o placar e o desempenho apresentado pelo time.
- Dei entrevista, falei o que realmente eu acho. Foi criado muitas coisas que nao existiam. Precisávamos melhorar e fizemos um bom jogo. Tivemos uma vitória convincente - afirmou Gabigol, ao SporTV, fazendo referência à entrevista que concedeu durante a última semana, na qual negou problemas no elenco do Fla.> Confira a tabela completa e simule as próximas rodadas do Brasileirão!Depois de vencer o Goiás como visitante, o Flamengo viaja para Brasília nesta terça, onde inicia a preparação para o duelo com o Palmeiras, no Mané Garrincha - palco escolhido pela direção da Gávea uma vez que o Maracanã está cedido à Conmebol para a disputa da decisão da Libertadores, no dia 30.
Subindo aos 52 pontos, o Flamengo é, agora, o quarto colocado do Brasileirão, com cinco ponto a menos que o líder São Paulo. O Rubro-Negro, por sua vez, ainda tem uma rodada atrasada a disputar. Já o Goiás segue com 26 pontos, em 18º lugar. A distância para o Fortaleza, o primeiro time fora do Z4, é de seis.

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