Gabigol celebra atuação do Flamengo: 'Tivemos uma vitória convincente'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O atacante Gabriel Barbosa precisou balançar a rede adversária três vezes para comemorar um gol diante do Goiás, nesta segunda-feira. Em dois lances no primeiro tempo, marcou em impedimento, mas, após o intervalo, deu sua contribuição ao time na vitória por 3 a 0, no Estádio da Serrinha. Na saída de campo, o atacante celebrou o placar e o desempenho apresentado pelo time.

- Dei entrevista, falei o que realmente eu acho. Foi criado muitas coisas que nao existiam. Precisávamos melhorar e fizemos um bom jogo. Tivemos uma vitória convincente - afirmou Gabigol, ao SporTV, fazendo referência à entrevista que concedeu durante a última semana, na qual negou problemas no elenco do Fla.> Confira a tabela completa e simule as próximas rodadas do Brasileirão!Depois de vencer o Goiás como visitante, o Flamengo viaja para Brasília nesta terça, onde inicia a preparação para o duelo com o Palmeiras, no Mané Garrincha - palco escolhido pela direção da Gávea uma vez que o Maracanã está cedido à Conmebol para a disputa da decisão da Libertadores, no dia 30.