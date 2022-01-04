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futebol

Gabigol antecipa fim das férias e se reapresenta ao Flamengo

Atacante retornou ao Ninho do Urubu nesta terça-feira, mesmo estando liberado pelo Flamengo para se reapresentar na próxima segunda, dia 10, junto ao grupo principal...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 09:27

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 09:27

Gabriel Barbosa está de volta ao Ninho do Urubu. O atacante antecipou o fim das férias e, nesta terça, já esteve no CT do Flamengo, iniciando a preparação para 2022. Assim como os principais nomes do elenco profissional, o camisa 9 estava liberado pelo clube para reapresentar-se na próxima segunda, dia 10.Gabigol, que passou parte das férias na Bahia, compartilhou imagens da sua chegada ao Rio de Janeiro e publicou uma foto no Ninho. "Dia 1", publicou. Gabriel Barbosa passará por avaliações e iniciará as atividades no Ninho ao longo da semana. Na segunda-feira, 14 atletas já haviam se reapresentado, conforme combinado com o clube. É o grupo que atuará nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca, sob o comando de Maurício Souza. João Gomes e Ramon são os principais nomes entre os vários jovens formados na base do Flamengo.
Na mira de clubes ingleses, segundo a imprensa do Reino Unido, Gabigol tem um ano decisivo pela frente. Além de manter os ótimos números pelo clube e voltar a liderar o Flamengo rumo aos títulos, o camisa 9 vive a expectativa de jogar a Copa do Mundo do Catar, a ser disputada no fim de 2022. O atacante tem sido chamado por Tite, que faz nova convocação ainda no fim deste mês.
Crédito: GabigolestádevoltaaoNinhodoUrubu,CTdoFlamengo(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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