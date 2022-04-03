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futebol

Gabigol alcança a sétima artilharia com a camisa do Flamengo

Rubro-Negro do camisa 9 perdeu no placar agregado para o Fluminense, por 3 a 1, e ficou com o vice do Cariocão ...
LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2022 às 21:56

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 21:56

O Flamengo passou longe de convencer o seu torcedor e, mais uma vez, decepcionou. Desta vez, a atuação ruim custou o título do Campeonato Carioca, vencido pelo Fluminense neste sábado, no Maracanã. Gabigol, ao menos, conseguiu se tornar artilheiro da competição, chegando agora a sete artilharias pelo clube da Gávea. No Carioca, foi a segunda vez que Gabi conseguiu ser o principal goleador. Já havia conseguido em 2020, o seu segundo ano com a camisa do Fla. Na atua edição, marcou nove gols, sendo o mais recente diante do Fluminense, nesta noite, no empate em 1 a 1 pelo jogo da volta.
Erison, do Botafogo, e Cano, do Flu, com sete e seis gols, respectivamente, foram o segundo e terceiro colocados na artilharia geral do Cariocão.
Veja as sete artilharias de Gabi pelo Flamengo:​Campeonato Brasileiro (1) - 2019Libertadores (2) - 2019 e 2021​Supercopa do Brasil (2) - 2020 e 2022​Campeonato Carioca (1) - 2020 e 2022
Crédito: Gabigolmarcougolnestesábado,contraoFluminense(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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