Gabigol alcança a sétima artilharia com a camisa do Flamengo

O Flamengo passou longe de convencer o seu torcedor e, mais uma vez, decepcionou. Desta vez, a atuação ruim custou o título do Campeonato Carioca, vencido pelo Fluminense neste sábado, no Maracanã. Gabigol, ao menos, conseguiu se tornar artilheiro da competição, chegando agora a sete artilharias pelo clube da Gávea. No Carioca, foi a segunda vez que Gabi conseguiu ser o principal goleador. Já havia conseguido em 2020, o seu segundo ano com a camisa do Fla. Na atua edição, marcou nove gols, sendo o mais recente diante do Fluminense, nesta noite, no empate em 1 a 1 pelo jogo da volta.