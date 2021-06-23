Gabigol agradece e se despede do 'inesquecível' Gerson: 'Mais um da geração dos coringas indo embora'

Crédito: Alexandre Vidal / CRF

A serviço da Seleção Brasileira na disputa da Copa América, Gabigol não deixou de homenagear e deixar uma mensagem de despedida a Gerson, que fará o seu último jogo pelo Flamengo nesta quarta-feira, contra o Fortaleza, pelo Brasileiro, no Maracanã. O atacante, que não poderá estar no "adeus", postou uma foto com o camisa 8 e escreveu o seguinte nas redes sociais:

- Triste pela sua saída, mais um da geração dos coringas indo embora. Porém, seu nome e seu jeito de usar o Manto serão inesquecíveis! Obrigado por tudo, Joker (Coringa, em inglês) - escreveu Gabi. Também virtualmente, Gerson agradeceu e respondeu "cobrando" o amigo:

- Obrigado por tantos grandes momentos vividos juntos, artilheiro. Siga me fazendo feliz. Agora como torcedor.

O HORÁRIO DA DESPEDIDA

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