Gabi marca, Flamengo reage no fim e empata com o Resende em tarde de vaias a atacante e Diego Alves

O Flamengo suou, ouviu vaias, xingamentos a jogadores consagrados, mas arrancou um empate com o Resende já nos acréscimos, com gol de Gabi de pênalti, depois de ser bastante insultado por parte da torcida presente no Nilton Santos. O placar de 2 a 2 contou com emoção até o fim no duelo válido pela 9ª rodada do Carioca. Arrascaeta foi quem iniciou a reação; Emanuel Biancucchi e Jeffinho anotaram para o lado visitante, frustrado por ter visto o que seria um tremendo triunfo escapar no fim.
Agora, o Fla, com 20 pontos, está classificado matematicamente às semifinais do Estadual.
GOL DO RESENDE, VAIAS E XINGAMENTOSA impaciência das arquibancadas passou a ser direcionada. Primeiro a Diego Alves, que catou cavaco em bola que estava viva na área e que parou nos pés categóricos de Emanuel Biancucchi, primo de Messi, guardar. Dali em diante, era o goleiro tocar no bola para ouvir vaias. Depois, elas vieram com erros coletivos de passes na reta final do primeiro tempo, quando o Fla arrefeceu. Aliás, depois que Gabi fez gestos irônicos para a torcida e foi bastante xingado.
AS CARTADAS DO MISTERO time voltou com Arrascaeta (pedido pela torcida), Arão e David Luiz. Fez novos testes no ataque, dando mais mobilidade com o uruguaio ao tirar Pedro. O panorama, no entanto, pouco se alterou. O Fla seguia tendo a bola, a circulando, mas as chances, que passaram a ocorrer com intervalos maiores, seguiram sendo desperdiçadas - enquanto mais erros técnicos foram vistos, principalmente de Gabi e Andreas.
VISITANTE CRUEL E LETALSabe as falhas no ataque? Elas se alastraram para a defesa. Novamente. E o Resende, letal, já havia criado a melhor chance depois de Andreas errar um domínio no meio. Bolt perdera, diferente do que fez Jeffinho, que aproveitou uma lambança na saída de Diego Alves, além de indefinição de Fabrício Bruno, e tocou para o gol: 2x0. Mas tinha espaço para mais emoção no jogo.
EMOÇÃO ATÉ O FIMNa base do abafa e empolgação da torcida, o Fla se atirou para, ao menos, empatar. E conseguiu. E logo com Gabriel Barbosa, quem mais errou tecnicamente e quem se meteu em entrevero com a torcida. De pênalti (sofrido por Rodinei), ao seu estilo: bola de um lado, goleiro de outro. O empate fez os rubro-negros pegarem leve nas cobranças depois d o apito final. FICHA TÉCNICAFlamengo x Resende - 9ª rodada do CariocaData e horário: 27/02/2022, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves PaludoAssistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Gustavo Mota CorreiaPúblico/renda:Cartões amarelos: Bruno Henrique (FLA) / Juninho, Emanuel Biancucchi, Ingro (RES)Cartões vermelhos: Heitor (RES)
GOLS: Emanuel Biancucchi, 27'/1ºT (0-1); Jeffinho, 36'/2ºT (0-2); Arrascaeta, 40'/2ºT (1-2); Gabigol, 47'/2ºT (2-2).
FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)Diego Alves; Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz, intervalo) e Filipe Luís (Lázaro, 40'/2ºT); Rodinei, João Gomes (Willian Arão, intervalo), Andreas Pereira, Everton Ribeiro (Vitinho, 21'/2ºT); Bruno Henrique, Pedro (Arrascaeta, intervalo) e Gabigol.
RESENDE (Técnico: Sandro Sargentim)Jefferson Luis; Juninho, Joanderson, Heitor e Douglas (Kaique, 34'/2ºT); João Felipe, Brendon (Índio, 47'/2ºT), Emanuel Biancucchi, Igor Bolt (Léo Pedro, 34'/2ºT) Ingro (Gabriel Peixoto, 48'/2ºT) e Raphael Macena (Jeffinho, 11'/2/ºT).