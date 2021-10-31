Gabi manda mensagem para a torcida do Flamengo após vitória

Titular na vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG, por 1 a 0 no Maracanã, o atacante Gabriel Barbosa mandou um recado breve à torcida após o jogo. O camisa 9, que vive seu maior jejum com o Manto, reforçou a confiança na conquista do título do Campeonato Brasileiro - confira a classificação aqui!
- Obrigado Nação! O sonho segue vivo - publicou o camisa 9 do Flamengo.Na última quarta, após a derrota para o Athletico e eliminação na Copa do Brasil, Gabigol e sua família foram ofendidos e agredidos por torcedores no Maracanã - o que foi lamentado pelo atacante. Na sexta, o próprio camisa 9 recebeu alguns membros de torcidas organizadas, no Ninho do Urubu, que também condenaram os episódios e, neste sábado, Gabigol foi aplaudido ao deixar o gramado, na segunda etapa, mesmo sem ter tido grande atuação.