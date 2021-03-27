Gabi inicia terceira temporada pelo Flamengo atrás de novas marcas; veja todos os números do artilheiro!

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A saudade estava grande, por isso Gabriel Barbosa pediu para antecipar seu retorno e iniciará, neste sábado, a sua terceira temporada pelo Flamengo. O camisa 9 será a novidade do time de Maurício Souza para a partida contra o Boavista, às 21h05 no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, dando pontapé inicial a mais um ano que promete ser histórico para o artilheiro e para o clube.

Além dos sete títulos conquistados desde que chegou ao Ninho do Urubu, em janeiro de 2019, Gabigol coleciona artilharias, prêmios e marcas individuais. O LANCE! levantou os principais números e feitos do ídolo da Nação. Veja abaixo!EM BUSCA DO 20º ESTÁDIO 'CARIMBADO'!

A partida contra o Boavista será a primeira de Gabigol no Elcyr Resende, em Bacaxá. Até agora, o atacante já balançou a rede de 19 estádios com o Manto. O Maracanã, com 42 gols, é o palco favorito do Gabi. Não poderia ser diferente.

Os gols de Gabi pelo Flamengo são, predominantemente, marcados com o pé esquerdo (60) e de dentro da área (65) - incluindo os 14 pênaltis convertidos pelo atacante. Nas temporadas de 2019 e 2020/21, o camisa 9 utilizou o pé direito seis vezes e a cabeça quatro vezes para chegar às 70 bolas nas redes.GARÇOM URUGUAIO

Ainda de acordo com o levantamento feito pelo LANCE!, o maior garçom de Gabigol no Flamengo é o meia Giorgian De Arrascaeta. O uruguaio deu 11 passes decisivos para o atacante, incluindo um na decisão da Libertadores, contra o River Plate (ARG), em 2019, e outro na 37ª rodada do Brasileirão de 2020, contra o Internacional, em jogo que o Rubro-Negro assumiu a liderança.

Principal companheiro de ataque nas duas temporadas pelo Flamengo, o atacante Bruno Henrique está na cola do uruguaio, com 10 assistências.Artilharias pelo Flamengo

Campeonato Brasileiro 2019 - 25 golsCopa Libertadores 2019 - 9 golsCampeonato Carioca 2020 - 8 golsSupercopa do Brasil 2020 - 1 gol

Marcas alcançadas com o Manto

Maior goleador do "Novo Maracanã" - 45 gols (42 pelo Fla e três pelo Santos)Maior goleador em um Brasileirão de pontos corridos com 20 clubes - 25 golsMaior goleador do Flamengo em uma edição do Brasileirão - 25 golsMetas a serem batidas por Gabigol

Artilharia do Flamengo no Século XXI

Com 70 gols, Gabriel Barbosa está na segunda posição do ranking, atrás de Renato Abreu, que marcou 73 gols pelo clube entre 2005 e 2007 e 2010 e 2013.

Artilharia do Flamengo na Libertadores