Gabi 'entende' função contra o Botafogo e abre leque de formações para Paulo Sousa no Flamengo

A vitória do Flamengo sobre o Botafogo por 3 a 1 na última quarta-feira, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, foi importante não só pelos três pontos, mas também pelo desempenho da equipe. Inclusive, um dos principais nomes da partida foi Gabigol, escalado em uma "nova função" dentro de campo. Dessa forma, com a atuação de destaque, o camisa 9 abriu ainda mais o leque de possibilidades para o técnico Paulo Sousa escalar o Fla na temporada.> ATUAÇÕES: Arrascaeta, Gabi e Lázaro ditam o ritmo da vitória do FlamengoDiante do Botafogo, o trio ofensivo do Flamengo foi formado por Arrascaeta, Gabi e Pedro. Enquanto os dois primeiros tiveram muita liberdade de movimentação parar criar jogadas, o último foi o atacante centralizado - mas que também não deixou de se movimentar.

E tem que estar mais próximo para dar essa mesma profundidade, para poder criar espaços e tempos à mobilidade dos nossos jogadores que possam entrar entrelinhas. Isso aconteceu, e o Gabi entendeu isso muito bem, como o Arrascaeta, fizeram realmente um bom jogo - completou.

> Veja e simule a tabela do CariocãoO desempenho de Gabi e a aprovação do Mister são sinais de que o Flamengo ganhou mais uma forma de jogar. Paulo Sousa pode escalar o camisa 9 tanto centralizado quanto mais aberto nas próximas partidas com a convicção de que a perfomance do Rubro-Negro será de alto nível.

Com Gabi aberto, abre-se espaço para Pedro começar entre os 11 iniciais. Com Gabi centralizado, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Vitinho, Marinho e Lázaro, por exemplo, aparecem como opções para preencher o lado do campo também com velocidade e qualidade.

É com esse largo leque de possibilidades que o Flamengo volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Resende, às 16h, no estádio Nilton Santos. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão em tempo real do LANCE!.