Gabi, do Flamengo, volta a rebater críticas nas redes sociais: 'Agora eu entendi o porquê disso tudo'

Nesta terça-feira, Gabi voltou a rebater as críticas que sofreu após o vice do Flamengo na Supercopa do Brasil. O atacante foi ser criticado por não ter batido o último pênalti do Rubro-Negro nas cobranças alternadas e chegou a ser chamado de pipoqueiro por alguns torcedores.> ATUAÇÕES: João Gomes e Filipe Luís são os melhores do Flam na Supercopa Hoje, o jogador deu um retweet numa postagem em que mostrava que ele "se tornou o único jogador da história do Flamengo a marcar contra os 11 principais rivais do clube no Brasil" e fez o seguinte comentário:
- Agora eu entendi o porquê disso tudo. > Veja e simule a tabela do Cariocão
Em tempo: o Flamengo já volta a campo na próxima quarta-feira, às 20h, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão em tempo real do LANCE!.