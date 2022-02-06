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futebol

Gabi, do Flamengo, denuncia racismo de torcedor do Fluminense na saída do gramado

Gabi utilizou as redes sociais para compartilhar um vídeo em que o jogador é chamado de macaco por um torcedor do Fluminense...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 19:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 19:33
Neste domingo, o Fluminense venceu o Flamengo por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela quarta rodada do Carioca. Na saída do gramado, Gabi ouviu provocações de torcedores do Fluminense. Contudo, em um vídeo repostado pelo jogador, é possível ouvir uma ofensa racista. O camisa 9 denunciou a atitude nas redes sociais. Em seu Twitter, Gabi reproduziu a filmagem e um comentário, que questionava se o ato havia ocorrido ou se era 'uma impressão'. O jogador rebateu escrevendo 'impressão?', evidenciado que o grito está explícito na gravação. O Flamengo também se manifestou sobre o assunto nas redes sociais.
"O Clube de Regatas do Flamengo repudia veementemente o episódio lamentável ocorrido na partida deste domingo com o atleta @gabigol, que foi vítima de racismo. O clube presta total solidariedade ao nosso atacante. Estaremos sempre ao seu lado, Gabi. Racismo é crime! #RacismoNão"
Crédito: GabidenunciouatituderacistaapósderrotadoFlamengo(LUCASMERÇON/FLUMINENSEF.C.

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