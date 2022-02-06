Gabi, do Flamengo, denuncia racismo de torcedor do Fluminense na saída do gramado

Neste domingo, o Fluminense venceu o Flamengo por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela quarta rodada do Carioca. Na saída do gramado, Gabi ouviu provocações de torcedores do Fluminense. Contudo, em um vídeo repostado pelo jogador, é possível ouvir uma ofensa racista. O camisa 9 denunciou a atitude nas redes sociais. Em seu Twitter, Gabi reproduziu a filmagem e um comentário, que questionava se o ato havia ocorrido ou se era 'uma impressão'. O jogador rebateu escrevendo 'impressão?', evidenciado que o grito está explícito na gravação. O Flamengo também se manifestou sobre o assunto nas redes sociais.