Gabi de volta! Confira os relacionados do Flamengo para jogo contra o Boavista

Gabi está de volta. O atacante é a novidade do Flamengo para a partida contra o Boavista, neste sábado, conforme o LANCE! informou nesta manhã. Com a volta confirmada, o camisa 9 está livre para iniciar sua terceira temporada com a camisa do Flamengo, que está na primeira posição do Campeonato Carioca.
Em relação às últimas rodadas, essa é a única mudança no grupo à disposição do técnico Maurício Souza. Gabriel Barbosa, que pediu para antecipar seu retorno, substituirá Pedro entre os titulares, que se lesionou na última rodada.
Confira, abaixo, os jogadores relacionados para a partida contra o Boavista.