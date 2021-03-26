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Gabi de volta! Confira os relacionados do Flamengo para jogo contra o Boavista

Gabigol substituirá Pedro, que se lesionou na última rodada do Campeonato Carioca...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 13:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2021 às 13:26
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Gabi está de volta. O atacante é a novidade do Flamengo para a partida contra o Boavista, neste sábado, conforme o LANCE! informou nesta manhã. Com a volta confirmada, o camisa 9 está livre para iniciar sua terceira temporada com a camisa do Flamengo, que está na primeira posição do Campeonato Carioca.
Em relação às últimas rodadas, essa é a única mudança no grupo à disposição do técnico Maurício Souza. Gabriel Barbosa, que pediu para antecipar seu retorno, substituirá Pedro entre os titulares, que se lesionou na última rodada.
Confira, abaixo, os jogadores relacionados para a partida contra o Boavista.

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