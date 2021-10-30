Gabi Croco analisa momento do time no Carioca e avisa: 'O Flamengo, onde for jogar, joga para vencer'

Na ponta da tabela do Campeonato Carioca, o Flamengo é um dos favoritos ao título estadual de 2021. Nas seis rodadas disputadas até aqui, o Rubro-Negro segue sem sofrer gols. Uma das responsáveis pelo bom momento é a goleira Gabi Croco, que veste as cores do time desde 2019 e já soma nove jogos sem tomar um gol sequer.> Jorge Jesus admite que ficou tocado com canto da torcida do Flamengo- O Flamengo, onde for jogar, joga para vencer. Eu fico feliz em estar com essa marca, vamos seguir trabalhando para continuar assim e, o mais importante, ajudar a equipe. Penso que, toda vez que eu tiver a oportunidade de mostrar o meu trabalho, eu vou mostrar, independente da quantidade de bolas que chegarem no gol.