Gabi Croco analisa momento do time no Carioca e avisa: 'O Flamengo, onde for jogar, joga para vencer'

Na ponta da tabela do Campeonato Carioca, o Flamengo é um dos favoritos ao título estadual de 2021. Nas seis rodadas disputadas até aqui, o Rubro-Negro segue sem sofrer gols. Uma das responsáveis pelo bom momento é a goleira Gabi Croco, que veste as cores do time desde 2019 e já soma nove jogos sem tomar um gol sequer.> Jorge Jesus admite que ficou tocado com canto da torcida do Flamengo- O Flamengo, onde for jogar, joga para vencer. Eu fico feliz em estar com essa marca, vamos seguir trabalhando para continuar assim e, o mais importante, ajudar a equipe. Penso que, toda vez que eu tiver a oportunidade de mostrar o meu trabalho, eu vou mostrar, independente da quantidade de bolas que chegarem no gol.
No próximo domingo, a equipe tem um clássico carioca pela frente: Flamengo e Vasco se enfrentam às 15h, pela sétima rodada do Cariocão. Assim, Croco falou sobre as expectativas do time e não escondeu a animação pela partida.
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- Nós estamos treinando a meses esperando pelos clássicos. Acho que está todo mundo bem animado para jogar… Afinal, quem não fica, né?
Com 27 anos, a goleira já tem bagagem no futebol feminino. Antes de atuar no futebol do Rio, passou por times como Audax, Portuguesa e São José. Agora, no Flamengo, já foi campeã de um Campeonato Carioca e uma Taça Guanabara.