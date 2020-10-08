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futebol

G. Santos 'profetiza' gol do Botafogo e Pedro Raul agradece: 'Boca santa'

Lateral-esquerdo, de volta aos gramados após lesão, afirmou que Alvinegro venceria o Palmeiras e camisa 9 balançaria as redes; atacante ressalta entrega da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 18:04

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 18:04

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
De volta para o futuro? Guilherme Santos, lateral-esquerdo do Botafogo, fez uma previsão de que o Alvinegro venceria o Palmeiras com um gol de Pedro Raul. Dito e feito. A equipe comandada por Bruno Lazaroni bateu o Alviverde por 2 a 1 na última quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, e o camisa 9 abriu o placar ao Glorioso.
- É o segundo jogo que ele profetiza. Falou que eu ia fazer contra o Bahia (na outra quarta-feira), fiz, mas perdemos, infelizmente. Falou hoje (ontem) que a gente ia ganhar e que eu ia fazer o gol. É a boca santa, que profeta - afirmou Pedro Raul, em entrevista à "BotafogoTV".
- Falei que íamos ganhar e que Pedro Raul ia marcar. Ali no banco também, falei que ia sair gol na hora da jogada do Caio Alexandre (autor do segundo tento na vitória). É a fé, coisa positiva atrai. É muito peso - completou Guilherme Santos.Com dois gols nos últimos três jogos, Pedro Raul foi essencial para o Botafogo superar a sequência de dez partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. O camisa 9 comemorou o resultado.
- Semana passada eu trocaria meu gol pela vitória. A gente estava muito tempo buscando esse momento, só a gente sabe o quanto nos dedicamos e buscamos viver mais isso. É aproveitar agora, amanhã (hoje) com certeza teremos que revisar nossos erros. Não tinha momento melhor para dar uma volta por cima do que contra o time invicto. Conseguir ganhar deles vai ser a virada de chave que a gente estava precisando. É pé no chão - afirmou Pedro Raul.
Guilherme Santos, por sua vez, voltou aos gramados após um mês. O lateral-esquerdo havia sofrido uma lesão na coxa no empate em 2 a 2 com o Corinthians e ficou fora de combate desde então. Além da vitória, o camisa 33 comemorou o retorno às quatro linhas.
- Me senti muito bem. Acabei entrando até com um pouco de sangue quente porque é a vontade de vencer. Essa situação incomoda muito a gente. Ali em casa eu sempre queria ajudar de alguma forma. Sou um cara de uma fé muito alta e pensamentos positivos e acreditei que poderia ajudar voltando - vibrou.

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