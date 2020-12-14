G. Nunes reestreia no Santos, vira opção e é elogiado por Cuca: 'Deu equilíbrio'

Crédito: Guilherme Nunes em ação contra o Flamengo, no Maracanã (Ivan Storti/Santos

O volante Guilherme Nunes voltou a atuar pelo Santos na derrota para o Flamengo, por 4 a 1, neste domingo, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele entrou aos 28 minutos da segunda etapa, teve boa atuação e recebeu elogios de Cuca.

Guilherme deu uma melhor qualidade na saída de bola, além de ter ganho algumas divididas e até realizar interceptações quando a partida já estava definida.

Antes, a última partida do volante com o profissional do Santos havia sido em dezembro de 2018, na derrota para o Sport, por 2 a 1, na última rodada do Brasileirão. Naquela temporada, ainda foram mais quatro jogos.Em 2019, ele atuou pelo time de aspirantes e foi emprestado ao Paraná. Neste ano, jogou o Paulistão Série A-2 pela Portuguesa-SP.

- Guilherme Nunes entrou bem, deu um equilíbrio e saída de bola. Deu uma equilibrada boa. Sandry jogou 90 minutos também. Não foi uma partida ruim deles, não - elogiou Cuca.

Com Cuca e Jesualdo Ferreira, Guilherme Nunes também foi testado como zagueiro e lateral em alguns treinamentos no CT Rei Pelé. Com o Santos priorizando a Libertadores, Guilherme Nunes pode ser opção em três posições em partidas do Brasileirão.