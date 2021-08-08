Futuro papai, Lucas Braga tem motivação extra para ajudar o Santos

Crédito: Lucas Braga ficou sabendo no sábado que será papai de um menino (Reprodução/Instagram

O atacante Lucas Braga terá um motivo extra para correr muito neste domingo, contra o Corinthians, na Vila Belmiro. Esse será o 1º clássico que o jogador terá pela frente depois que descobriu que será papai. E justamente no Dia dos Pais, celebrado em todo o Brasil.O atacante acabou de descobrir que será pai do menino Arthur. Na goleada sobre a Juazeirense, dia 28, Braga comemorou colocando a bola embaixo da camisa e revelando que seria papai pela primeira vez. Porém, apenas na manhã deste sábado (7), antes do treino no CT Rei Pelé, o jogador ficou sabendo o sexo do bebê, após participar de um chá revelação com sua esposa Jeniffer Crescêncio.“É menino! Feliz demais com essa descoberta. Fizemos em família o chá hoje cedo, em São Paulo, e foi um momento único receber essa notícia boa. Amanhã é Dia dos Pais, então seria uma ocasião perfeita para marcar e poder homenagear meu menino que vai chegar em breve”, afirmou, em êxtase, o camisa 30.

Confiança redobrada

E o gol em que homenageou o filho, no último dia 28, foi o primeiro de Lucas Braga após sofrer a lesão de grau 1 na posterior da coxa esquerda no início de junho. Mesmo já atuando desde 17 de junho, o atacante admite que ainda estava retomando a confiança após o problema.

“Foi um período difícil para mim, ainda mais porque senti fazendo um lance de velocidade, que é o que eu mais gosto de fazer. Então, a retomada de confiança para executar novamente esses movimentos demorou um pouco, mas o professor sempre conversou e me acalmou. Agora já estou me sentindo bem melhor, completamente recuperado, e sabendo que posso ajudar cada vez mais”, disse o santista.

De volta ao CT Rei Pelé após a surpresa no período da manhã, Lucas Braga participou, na tarde deste sábado (7), do último treino comandado por Fernando Diniz antes do clássico com o Corinthians. O atacante disse que o Peixe precisa aproveitar a força da Vila Belmiro para vencer o rival. Na atual temporada, o Alvinegro disputou 21 jogos em casa, com 13 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada