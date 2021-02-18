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Futuro de Jonathan, do Coritiba, deve ser definido até sexta; Botafogo é um dos favoritos para contratá-lo

Lateral-direito, na mira do Alvinegro, ainda discute renovação com o Coxa; estafe do atleta enxerga possibilidade de atuar no Rio de Janeiro na próxima temporada como grande...
LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 08:00

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 08:00

Crédito: Divulgação/Coritiba
Uma das carências do elenco do Botafogo na temporada, a lateral-direita pode contar com um novo rosto em breve. Jonathan, do Coritiba, é um dos alvos do clube de General Severiano para a próxima temporada, como publicou primeiramente o "Ge". O LANCE! apurou que o Glorioso aparece como um dos favoritos para contratar o defensor de 28 anos.
Além do Botafogo, outros clubes também têm o interesse de contar com o jogador para a próxima temporada, inclusive o próprio Coritiba. O Coxa possui uma cláusula de renovação com o lateral-direito, que ainda não foi ativada. O futuro do atleta deve ser definido até sexta-feira.
De todas as propostas que Jonathan recebeu, o L! apurou que a do Botafogo não é a mais vantajosa em termos financeiros, mas o estafe do lateral-direito entende que a projeção e tempo como titular pode ser maior no clube de General Severiano, o que pode gerar frutos no futuro.Por isto, o Botafogo aparece como o favorito para ficar com Jonathan na próxima temporada. Mesmo com a cláusula do Coritiba, os empresários do jogador vão sentar com os dirigentes do Coxa para mostrar números e debater o melhor para o lateral-direito. "As chances dele (Jonathan) atuar pelo Botafogo na próxima temporada são grandes", afirmou o empresário do atleta à reportagem.
O atleta tem contrato com o Coritiba até o fim de fevereiro. O lateral-direito pertence ao Água Santa, mas o vínculo com a equipe paulista tem fim no mesmo período. Se a parceria não tiver continuidade com o Coxa, ele chegaria sem custos ao Botafogo, que ficaria encarregado apenas dos salários e vencimentos mensais.
Na temporada, Jonathan acumula 27 partidas - seis pelo Água Santa, no Campeonato Paulista, e 21 no Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, com um gol, justamente contra o Palmeiras, na última quarta-feira.

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