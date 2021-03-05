Futebol feminino: Flamengo anuncia projeto para melhorar investimento na formação

Crédito: Paula Reis / Flamengo

O futebol feminino do Flamengo, agora, passa a ter uma nova estrutura. Com experiência no futebol mineiro, André Rocha, que está há quatro anos no Rio e tinha outra função no clube (supervisor), assume o cargo de coordenador da modalidade. O intuito é melhorar ainda mais o departamento, segundo anunciou o clube através de seu site oficial.- O futebol feminino está crescendo a passos largos, e o clube está se preparando de maneira eficiente para acompanhar o crescimento e desenvolvimento do esporte. É um orgulho imenso comandar todo departamento do maior clube do país e um grande desafio também. Queremos seguir o exemplo do masculino e nosso maior objetivo é ser referência nacional. Temos um planejamento a médio prazo bem organizado para isso. Sempre que o Manto Sagrado estiver em campo, não vai faltar esforço para entregar nosso melhor futebol - afirmou André.

Várias mudanças já aconteceram, como a implementação de um departamento médico exclusivo, com profissionais qualificados. Além disso, a comissão técnica ganha cinco novos membros para a temporada. Diante do cenário, base e profissional vão caminhar na mesma direção.

Neste início de 2021, o Flamengo já oficializou sete contratações para a equipe profissional, com boa campanha no Brasileirão Sub-18, teve atletas convocadas para Seleção de base e recebeu a visita da técnica sueca Pia Sundhage, que assistiu ao treino no CEFAN ao lado da auxiliar Bia Vaz, ex-jogadora do Fla.

No Carioca adulto, as Meninas da Gávea estão invictas e com 100% de aproveitamento (cinco vitórias), em busca do hexa consecutivo. Outra novidade é que, pela primeira vez na história, o clube aprovou projetos incentivados destinados exclusivamente à modalidade.