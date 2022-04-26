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futebol

Funding garantiu R$ 31,6 milhões em empréstimos ao Santos em 2021

Projeto criado na gestão de Andres Rueda ajudou a pagar impostos e folha salarial...

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 09:18

LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2022 às 09:18
De acordo com o balanço do Santos de 2021 obtido pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o Funding de torcedores do clube garantiu R$ 31,6 milhões em empréstimos com juros baixo ao Peixe, feitos pelo Banco Safra. As transações foram feitas em três oportunidades: R$ 20 milhões em julho, R$ 6,6 milhões em setembro e R$ 5 milhões em dezembro.Aprovado pelo Conselho Deliberativo em 10 de junho do ano passado, o projeto do Funding tinha como objetivo avalizar empréstimos ao Santos. A mecânica consistia em torcedores do clube levarem seus investimentos para um determinado banco (Safra) e esses montantes servirem como uma espécie de garantia para os empréstimos ao clube, com juros menores do que os praticado no mercado.
De acordo com o balanço, os valores dos empréstimos foram aplicados da seguinte forma: R$ 6 milhões para o pagamento da folha de julho do ano passado, R$ 2,5 milhões para os direitos de imagem (julho e dezembro), R$ 6,1 milhões para o pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte da Folha de pagamento, R$ 2,4 milhões para o pagamento de INSS, R$ 5,9 milhões para pagamento ao Krasnodar da dívida pela compra de Cueva, R$ 600 mil ao Huachipato pela compra de Soteldo e R$ 5,4 milhões para pagamentos de acordos, além de despesas menores.O parecer do Conselho Fiscal aprovou a utilização do empréstimo e apontou que os valores foram bem utilizados pelo clube, mas fez um alerta importante.
- Se o clube não se reinventar, não melhorar sua performance dentro das quatro linhas a fim de ganhar premiações e o marketing não prover um aumento significativo das receitas, o futuro não será tão lindo como apregoa o Conselho Gestor - diz trecho do documento.
Crédito: PresidenteAndresRuedautilizouR$31,6milhõesdeempréstimos(FOTO:PedroErnestoGuerraAzevedo/SantosFC

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