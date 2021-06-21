Fundamental contra o América-MG, Jailson defende sexto pênalti com a camisa do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O goleiro Jailson foi um dos principais nomes da vitória do Palmeiras sobre o América-MG, no último domingo (20). Com diversas boas intervenções, ele inclusive defendeu um pênalti quando a partida ainda estava empatada. Foi a sexta cobrança defendida pelo camisa 42 com a camisa do Verdão.

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No clube desde 2014, o atleta ganhou sequência apenas em 2016, após a lesão de Fernando Prass. Na campanha do eneacampeonato brasileiro, não foi derrotado e foi fundamental para o fim do jejum palmeirense na competição, que durava 22 anos.

Desde então, o goleiro esteve presente em 94 confrontos e defendeu seis penalidades máximas. A primeira, em 2017, ocorreu diante do Flamengo, fora de casa, pelo Brasileirão. No mesmo ano, o arqueiro impediu um tento na disputa de pênaltis contra o Barcelona de Guayaquil-EQU - o Verdão, no entanto, foi eliminado da competição.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoPosteriormente, o goleiro defendeu penalidades contra Red Bull Brasil e Santos (Paulistão), Atlético Nacional (Florida Cup) e, por fim, América-MG, no último domingo (20), pelo Brasileirão.