'Frutos são colhidos', diz palmeirense Weverton sobre a Seleção, apesar de convocação polêmica

Convocado pelo técnico Tite para os duelos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, o goleiro Weverton se manteve alheio à fúria dos palmeirenses pelo fato do feito tirá-lo da reta final da preparação da equipe para o Mundial de Clubes e comemorou o fato de ter sido lembrado para defender mais uma vez a Seleção Brasileira.- Fiquei muito feliz por mais uma convocação. É sempre um orgulho e fico muito contente de começar o ano lembrado novamente pela seleção. Isso é fruto do que venho fazendo aqui no Palmeiras. Estar bem e em alto nível no clube sempre me dá a oportunidade de sonhar e ser convocado. O Brasil enfrenta o Equador no dia 27, às 18h (de Brasília), em Quito. O duelo com o Paraguai será em 1º de fevereiro, no Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h30 (de DF).

O embarque do Verdão para Abu Dhabi acontece no dia 2 de fevereiro, um dia após a partida da seleção contra os paraguaios.

Weverton deverá desfalcar o Palmeiras em três das quatro partidas que o clube fará pelo Campeonato Paulista antes do Mundial, ante Ponte Preta (dia 26), São Bernardo (dia 29) e Água Santa (dia 1/2).

O goleiro treinou com bola e no campo pela primeira vez no ano apenas na quinta-feira (13), pois ficou afastado desde a reapresentação do Verdão, no último dia 5, após ser diagnosticado com Covid-19.

Sobre a infecção por Covid, Weverton disse que poderia se lamentar, mas preferiu o caminho da superação. - Sempre que começa um ano eu traço minhas metas e planos pessoais. Já estava me preparando para 2022, trabalhando até nas minhas férias, tirei uns 15 dias… Na reapresentação, recebi a notícia do positivo e fiquei com duas opções: ou achar que iria dar tudo errado ou superar, renovar as metas, agradecer a Deus pela minha saúde e seguir com os objetivos. Agora estou 100% para ajudar o Palmeiras, voltar ao meu melhor nível e fazer uma grande temporada.Desde 2018 no Verdão, Weverton é um dos maiores ídolos da torcida. Ele tem 205 partidas e os títulos de bicampeão da Copa Libertadores (2020 e 2021), paulista de 2020, brasileiro de 2018 e da Copa do Brasil de 2020. É o terceiro goleiro da história do clube com menor média de gols sofridos da história do clube (0,70 por jogo – 144 gols em 205 duelos).

Com a responsabilidade de ser um dos líderes do grupo palmeirense, o camisa 21 comentou também sobre o sentimento de sinergia na Academia de Futebol na preparação para o Mundial.

- É um sentimento geral, é um ar bom que não começou agora na pré-temporada, partiu desde quando pedimos para adiantar nossas férias e voltar antes para nos prepararmos bem e focados nos objetivos. Isso tem feito a gente vir aqui e, mais do que nunca, dar o nosso melhor, às vezes até trabalhando mais do que precisamos. Em casa, estamos, como sempre, alimentando-nos bem, recuperando-nos bem. Estamos vivendo algo muito especial aqui dentro e o torcedor pode ter certeza de que esforço, dedicação e amor à camisa não vão faltar. Enfim, acredito que os frutos serão colhidos porque temos plantado muita coisa boa.

A expectativa do Verdão é de perder mais jogadores nesta primeira janela de convocações do ano. O zagueiro Gustavo Gómez é titular da seleção paraguaia, enquanto o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez deve figurar na lista do Uruguai.TABELA

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