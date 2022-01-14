Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Frutos são colhidos', diz palmeirense Weverton sobre a Seleção, apesar de convocação polêmica
futebol

'Frutos são colhidos', diz palmeirense Weverton sobre a Seleção, apesar de convocação polêmica

Goleiro vai desfalcar Verdão na reta final de preparação para o Mundial de Clubes...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jan 2022 às 14:58

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 14:58

Convocado pelo técnico Tite para os duelos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, o goleiro Weverton se manteve alheio à fúria dos palmeirenses pelo fato do feito tirá-lo da reta final da preparação da equipe para o Mundial de Clubes e comemorou o fato de ter sido lembrado para defender mais uma vez a Seleção Brasileira.- Fiquei muito feliz por mais uma convocação. É sempre um orgulho e fico muito contente de começar o ano lembrado novamente pela seleção. Isso é fruto do que venho fazendo aqui no Palmeiras. Estar bem e em alto nível no clube sempre me dá a oportunidade de sonhar e ser convocado. O Brasil enfrenta o Equador no dia 27, às 18h (de Brasília), em Quito. O duelo com o Paraguai será em 1º de fevereiro, no Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h30 (de DF).
O embarque do Verdão para Abu Dhabi acontece no dia 2 de fevereiro, um dia após a partida da seleção contra os paraguaios.
Weverton deverá desfalcar o Palmeiras em três das quatro partidas que o clube fará pelo Campeonato Paulista antes do Mundial, ante Ponte Preta (dia 26), São Bernardo (dia 29) e Água Santa (dia 1/2).
O goleiro treinou com bola e no campo pela primeira vez no ano apenas na quinta-feira (13), pois ficou afastado desde a reapresentação do Verdão, no último dia 5, após ser diagnosticado com Covid-19.
Sobre a infecção por Covid, Weverton disse que poderia se lamentar, mas preferiu o caminho da superação. - Sempre que começa um ano eu traço minhas metas e planos pessoais. Já estava me preparando para 2022, trabalhando até nas minhas férias, tirei uns 15 dias… Na reapresentação, recebi a notícia do positivo e fiquei com duas opções: ou achar que iria dar tudo errado ou superar, renovar as metas, agradecer a Deus pela minha saúde e seguir com os objetivos. Agora estou 100% para ajudar o Palmeiras, voltar ao meu melhor nível e fazer uma grande temporada.Desde 2018 no Verdão, Weverton é um dos maiores ídolos da torcida. Ele tem 205 partidas e os títulos de bicampeão da Copa Libertadores (2020 e 2021), paulista de 2020, brasileiro de 2018 e da Copa do Brasil de 2020. É o terceiro goleiro da história do clube com menor média de gols sofridos da história do clube (0,70 por jogo – 144 gols em 205 duelos).
Com a responsabilidade de ser um dos líderes do grupo palmeirense, o camisa 21 comentou também sobre o sentimento de sinergia na Academia de Futebol na preparação para o Mundial.
- É um sentimento geral, é um ar bom que não começou agora na pré-temporada, partiu desde quando pedimos para adiantar nossas férias e voltar antes para nos prepararmos bem e focados nos objetivos. Isso tem feito a gente vir aqui e, mais do que nunca, dar o nosso melhor, às vezes até trabalhando mais do que precisamos. Em casa, estamos, como sempre, alimentando-nos bem, recuperando-nos bem. Estamos vivendo algo muito especial aqui dentro e o torcedor pode ter certeza de que esforço, dedicação e amor à camisa não vão faltar. Enfim, acredito que os frutos serão colhidos porque temos plantado muita coisa boa.
A expectativa do Verdão é de perder mais jogadores nesta primeira janela de convocações do ano. O zagueiro Gustavo Gómez é titular da seleção paraguaia, enquanto o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez deve figurar na lista do Uruguai.TABELA
> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Confira o caminho do Verdão no Mundial de Clubes-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Crédito: ConvocadoporTite,Wevertontreinanamanhãdestasexta,naAcademiadeFutebol(Foto:CesarGrecco/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados