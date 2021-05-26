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'Frio e Caio Paulista', CR7 e até Cruyff: torcida do Fluminense se empolga com o atacante após gol

Conta oficial do clube e torcedores exaltaram Caio Paulista, após mais um gol decisivo na Libertadores, diante do River Plate, no Monumental de Nuñez...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 17:07

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 17:07
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Promovido ao time titular para o jogo decisivo na última rodada da fase de grupos da Libertadores, o atacante Caio Paulista não desperdiçou a oportunidade e, pela segunda vez, fez um gol decisivo para o Tricolor na competição. Assim, após a boa atuação na vitória contra o River Plate, por 3 a 1, na Argentina, tanto os torcedores quanto a conta oficial do Flu foram à loucura nas redes sociais. Entre as publicações, teve meme com série famosa, referência a CR7 e Cruyff, além de declaração de amor ao camisa 17.
> Veja como terminou o grupo do Flu na LibertadoresLogo nas postagens com mais curtidas, a conta oficial do Flu entrou na pilha e fez montagens cômicas com o jogador. Entre elas, uma nítida referência a famosa série inglesa 'Peaky Blinders', com a frase 'Frio e Caipaulista'. Os vídeos também fizeram sucesso nas redes sociais. Torcedores compartilharam a marcante cena do jogador deitado no chão observando o árbitro da partida dar o vermelho para Maidana, zagueiro do River que foi expulso após falta em Caio Paulista. Além disso, até declaração de amor aconteceu para o atacante. Tricolores também compararam o camisa 17 com Cristiano Ronaldo, astro da Juventus, Cruyff, ex-jogador e craque da Holanda, além de pagarem promessa pela compra em definitivo do atleta.

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