FredDay? Torcida do Fluminense vive expectativa por gol 400 do camisa 9

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Falta apenas um gol para Fred chegar aos 400 na carreira. Enquanto o atacante diminui a expectativa pela marca nas entrevistas, a torcida vive a empolgação para ver o camisa 9 balançar a rede. Através das redes sociais, os tricolores iniciaram a campanha #FredDay, em alusão ao #NeyDay, movimento criado no ano passado para apoiar Neymar em dias de jogos grandes. Neste domingo, o Tricolor enfrenta o Nova Iguaçu, às 18h.

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Até o perfil oficial do Fluminense entrou na brincadeira, relembrando até um gol de Fred contra o adversário desta noite, no Maracanã. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Carioca e pode encaminhar a vaga na semifinal do Estadual para o Flu.

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