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futebol

#FredDay? Torcida do Fluminense vive expectativa por gol 400 do camisa 9

Tricolores estão com a foto do capitão nas redes sociais; atacante tem 399 gols na carreira e pode completar a marca neste domingo...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 15:57

LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2021 às 15:57
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Falta apenas um gol para Fred chegar aos 400 na carreira. Enquanto o atacante diminui a expectativa pela marca nas entrevistas, a torcida vive a empolgação para ver o camisa 9 balançar a rede. Através das redes sociais, os tricolores iniciaram a campanha #FredDay, em alusão ao #NeyDay, movimento criado no ano passado para apoiar Neymar em dias de jogos grandes. Neste domingo, o Tricolor enfrenta o Nova Iguaçu, às 18h.
> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca: relembre as campanhas dos últimos 20 anos
Até o perfil oficial do Fluminense entrou na brincadeira, relembrando até um gol de Fred contra o adversário desta noite, no Maracanã. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Carioca e pode encaminhar a vaga na semifinal do Estadual para o Flu.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
Com 399 gols no total, Fred também mira o lugar de segundo maior artilheiro da história do Fluminense. Com 181 gols, ele está a três de distância de Orlando Pingo de Ouro. Veja a seguir alguns tuítes de torcedores.

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