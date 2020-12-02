Fred volta aos treinos e pode reforçar o Fluminense contra o Athletico-PR

Crédito: Fred será avaliado e se tiver condições físicas poderá entrar em campo no sábado (Mailson Santana / Fluminense FC

Apesar dos vários desfalques que o Fluminense teve nos últimos jogos em virtude do surto de Covid-19, a equipe poderá ter um reforço para o duelo contra o Athletico-PR, às 19h, sábado, no Maracanã. Trata-se do experiente atacante Fred, que voltou aos treinos após sofrer uma lesão no tornozelo, e pode estar à disposição do técnico Odair Hellmann para a partida.

+ Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro Vale destacar que Fred sofreu um entorse no tornozelo durante o aquecimento para o jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, no último dia, 14 de novembro. Ele iniciou o tratamento com o departamento médico do clube no CT Carlos Castilho, mas ficou de fora das duas últimas partidas do Tricolor no Campeonato Brasileiro diante do Internacional e do RB Bragantino.

Além de Fred, que será avaliado e se tiver condições físicas poderá estar em campo no sábado, o volante Hudson e o lateral-esquerdo Egídio também voltaram aos treinos após cumprirem os 10 dias de isolamento social estipulados pela CBF para os infectados pela Covid-19.