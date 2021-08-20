Fred valoriza aprendizado do Fluminense após eliminação e admite: 'Decepção foi grande'

Crédito: Staff Images / CONMEBOL

O clima no desembarque do Fluminense após a eliminação na Libertadores foi de abatimento. Nesta sexta-feira, a delegação chegou ao Rio de Janeiro no período da manhã após empate em 1 a 1 com o Barcelona de Guayaquil, no Equador. Paulo Henrique Ganso apareceu com uma tipoia no braço e Yago Felipe de cadeira de rodas. Capitão do time, o atacante Fred demonstrou abalo com a queda, mas garantiu foco nos próximos desafios.

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- Estamos vivendo um dia muito ruim. Estamos acostumados com vitórias e derrotas. Perder entendendo que tínhamos mais chances de passar do que ser eliminado faz a tristeza aumentar. Perdemos no jogo do Maracanã, com o empate de 2 a 2 mesmo tendo mais oportunidades. É um aprendizado. Temos um grupo jovem que vai amadurecer nessas derrotas e resultados negativos - avaliou.

- Vamos enfrentar momentos de abatimento, o que é natural, porque a decepção foi grande. Mas a partir de amanhã estamos no CT focados em recuperação, trabalho, melhora, evolução, para ganharmos do Atlético-MG, que é outra pedreira. Não temos tanto tempo para lamentar - completou.

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Além da queda no torneio, o Flu teve dois problemas importantes. Ganso sofreu uma fratura no rádio, um dos ossos do antebraço direito, e precisará passar por cirurgia. Já Yago Felipe tem uma entorse no tornozelo esquerdo e será reavaliado, podendo ser mais um importante desfalque.

​- Ficamos tristes por eles e mal porque é saúde. Torcemos para que eles se recuperem, sabendo que o Ganso tem que passar por cirurgia, vamos rezar. O Flu agora volta as forças para o Campeonato Brasileiro, em que soma quatro derrotas seguidas. Na segunda-feira, enfrenta o Atlético-MG, às 20h, em São Januário. O clube mineiro também é o adversário da quinta-feira, quando o Tricolor abre a disputa das quartas de final da Copa do Brasil no Nilton Santos, às 21h30.