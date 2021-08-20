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Fred valoriza aprendizado do Fluminense após eliminação e admite: 'Decepção foi grande'

Jogador falou sobre os companheiros lesionados e projetou a continuidade da temporada no desembarque da equipe na manhã desta sexta-feira...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 14:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2021 às 14:19
Crédito: Staff Images / CONMEBOL
O clima no desembarque do Fluminense após a eliminação na Libertadores foi de abatimento. Nesta sexta-feira, a delegação chegou ao Rio de Janeiro no período da manhã após empate em 1 a 1 com o Barcelona de Guayaquil, no Equador. Paulo Henrique Ganso apareceu com uma tipoia no braço e Yago Felipe de cadeira de rodas. Capitão do time, o atacante Fred demonstrou abalo com a queda, mas garantiu foco nos próximos desafios.
+ ATUAÇÕES: Com falhas, Fluminense tem muitas notas baixas em eliminação na Libertadores
- Estamos vivendo um dia muito ruim. Estamos acostumados com vitórias e derrotas. Perder entendendo que tínhamos mais chances de passar do que ser eliminado faz a tristeza aumentar. Perdemos no jogo do Maracanã, com o empate de 2 a 2 mesmo tendo mais oportunidades. É um aprendizado. Temos um grupo jovem que vai amadurecer nessas derrotas e resultados negativos - avaliou.
- Vamos enfrentar momentos de abatimento, o que é natural, porque a decepção foi grande. Mas a partir de amanhã estamos no CT focados em recuperação, trabalho, melhora, evolução, para ganharmos do Atlético-MG, que é outra pedreira. Não temos tanto tempo para lamentar - completou.
Veja todos os confrontos da Libertadores
Além da queda no torneio, o Flu teve dois problemas importantes. Ganso sofreu uma fratura no rádio, um dos ossos do antebraço direito, e precisará passar por cirurgia. Já Yago Felipe tem uma entorse no tornozelo esquerdo e será reavaliado, podendo ser mais um importante desfalque.
​- Ficamos tristes por eles e mal porque é saúde. Torcemos para que eles se recuperem, sabendo que o Ganso tem que passar por cirurgia, vamos rezar. O Flu agora volta as forças para o Campeonato Brasileiro, em que soma quatro derrotas seguidas. Na segunda-feira, enfrenta o Atlético-MG, às 20h, em São Januário. O clube mineiro também é o adversário da quinta-feira, quando o Tricolor abre a disputa das quartas de final da Copa do Brasil no Nilton Santos, às 21h30.
- Temos que focar nos dois campeonatos que restam. Os dois nos dão condição de voltar para a Libertadores que depois de um longo tempo participamos de novo. Fizemos uma Libertadores boa, surpreendendo bastante gente, recuperando prestígio, porém, não é o suficiente. Fazíamos conta, faltavam poucos jogos para irmos a final. Porém, é vida que segue. Vamos ficar tristes hoje, pegar forças com nossos familiares e a partir de amanhã já estamos pensando no Atlético-MG - concluiu.

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