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Fred testa positivo para Covid-19 e se torna baixa do Flu no domingo

Atacante está afastado do grupo que enfrentará o Corinthians. Segundo nota divulgada nesta sexta-feira pelo clube, em todos os exames anteriores, camisa 9 testou negativo...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 13:49

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 13:49
Crédito: Lucas Merçon/ Fluminense F.C
O Fluminense terá uma baixa significativa no duelo com o Corinthians, no Maracanã. No início da tarde desta sexta-feira, a assessoria do Fluminense divulgou que o atacante Fred testou positivo para Covid-19 no exame para a bateria de testes da décima rodada do Campeonato Brasileiro.
O Tricolor das Laranjeiras apontou que "testou negativo em todos os exames anteriores, mais recentemente na quinta-feira anterior (03/09), no sábado (05/09), na segunda (07/09) e na quarta (09/09), que garantiu a participação dele na 9ª rodada".
A assessoria de imprensa do clube frisou que o atacante já está afastado do restante do grupo, conforme está previsto no protocolo de prevenção à Covid-19.
O jogador de 36 anos já havia sido afastado preventivamente do restante do elenco na partida da oitava rodada, contra o São Paulo. Fred comunicara ao clube que sua esposa estava infectada. Já contra o Flamengo, o centroavante atuou.

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