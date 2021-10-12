Fred sofre lesão no pé esquerdo e desfalca o Fluminense para o duelo contra o Corinthians, nesta quarta

O Fluminense sofreu um revés de última hora para o duelo contra o Corinthians. Nesta terça-feira, o atacante fissurou a falange distal do quinto dedo do pé esquerdo e irá desfalcar o Tricolor para o jogo contra o Corinthians, nesta quarta-feira. A informação foi inicialmente divulgada pelo Globo e apurada pelo LANCE!O centroavante já iniciou tratamento no CT Carlos Castilho, mas o clube não deu uma estimativa de quando o camisa 9 poderá retornar aos gramados. Artilheiro do Fluminense, Fred está há dois jogos sem marcar, mesma quantidade de partidas do time.