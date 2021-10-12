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Fred sofre lesão no pé esquerdo e desfalca o Fluminense para o duelo contra o Corinthians, nesta quarta

Atacante fissurou do dedo do pé esquerdo nesta terça-feira e desfalca o time por tem indeterminado; Fluminense enfrenta o Corinthians às 21h, na Neo Química Arena...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 15:06

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 15:06

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense sofreu um revés de última hora para o duelo contra o Corinthians. Nesta terça-feira, o atacante fissurou a falange distal do quinto dedo do pé esquerdo e irá desfalcar o Tricolor para o jogo contra o Corinthians, nesta quarta-feira. A informação foi inicialmente divulgada pelo Globo e apurada pelo LANCE!O centroavante já iniciou tratamento no CT Carlos Castilho, mas o clube não deu uma estimativa de quando o camisa 9 poderá retornar aos gramados. Artilheiro do Fluminense, Fred está há dois jogos sem marcar, mesma quantidade de partidas do time.
> Confira a classificação da Série A do BrasileirãoNa próxima quarta-feira, o Fluminense enfrenta o Corinthians, às 21h, Na Neo Química Arena, em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileiro. A partida será transmitida pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!

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