Fred se torna o terceiro maior artilheiro da história do Brasileiro; veja o top 20

A goleada por 4 a 1, imposta pelo Athletico Paranaense ao Fluminense, nesta quarta-feira, certamente não foi a maneira com que Fred sonhou entrar no top 3 dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro. Mas não dá para menosprezar o feito do atacante.
Ao abrir o placar no Raulino de Oliveira, o camisa 9 chegou a 153 gols na história da competição, empatando com Edmundo na 3ª posição e ficando a apenas um de Romário, o segundo colocado. Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, com 190, segue liderando o ranking com folga.
Fred alcança a marca histórica após 318 partidas - duas a mais que Edmundo. Sua estreia na Série A aconteceu em 2004, pelo Cruzeiro. No time mineiro foram duas passagens e 32 bolas na rede na principal disputa nacional. No rival Atlético, onde atuou entre 2016 e 2017, outros 24 tentos. Seu recorde, no entanto, é mesmo com a camisa do Flu: 97 gols em 182 jogos.
MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DO BRASILEIRO- 1959/2021
1º - Roberto Dinamite - 190 gols2º - Romário - 154 gols3º - Fred - 153 golsEdmundo - 153 gols5º - Zico - 135 gols6º - Túlio - 129 gols7º - Serginho Chulapa - 127 gols8º - Washington - 126 gols9º - Diego Souza - 121 gols10º - Luís Fabiano - 116 gols11º - Dadá Maravilha - 113 gols12º - Paulo Baier - 108 gols13º - Wellington Paulista - 105 golsAlecsandro - 105 gols15º - Kléber Pereira - 102 gols16º - Pelé - 101 gols17º - Borges - 99 gols18º - Ramón Menezes - 98 gols19º - Dodô - 96 gols20º - Evair - 95 golsRafael Moura - 95 golsRicardo Oliveira - 95 gols