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Fred se torna o terceiro jogador brasileiro com mais gols na história da Libertadores

Camisa 9 marcou o gol do Fluminense na vitória contra o Santa Fe, no Maracanã, e chegou aos nove na temporada...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 22:58

LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 22:58
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Artilheiro do Fluminense na temporada, o atacante Fred se tornou, nesta quarta-feira, o terceiro maior goleador brasileiro da Libertadores de todos os tempos. Ele se iguala a Célio (ex-Vasco e Nacional-URU, clube pelo qual marcou todos os seus gols no torneio), com 22 gols marcados. O feito foi alcançado com o gol na vitória por 2 a 1, contra o Independiente Santa Fe, nesta quarta, no Maracanã. No segundo tempo, Fred foi substituído por Roger Machado.Só neste ano, ele já deixou para trás nomes como Jairzinho (21 gols), Guilherme e Ricardo Oliveira (ambos com 19 gols). Fred vem colecionando marcas importantes ao longo de sua segunda passagem pelo Flu. Ele se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube, agora com 186 gols, e também chegou às 400 redes balançadas durante a carreira.
Veja como ficou a tabela da Libertadores
Com média de um gol por jogo (quatro gols em quatro jogos) na atual edição da competição continental, Fred pode até mirar o segundo lugar da lista, ocupado por Palhinha, que anotou 25 gols. O líder do ranking é Luizão, com 29.
- Não tenho isso como meta, não fico pensando. O objetivo único é vencer os jogos e depois fazer os gols, esse é meu dever como atacante. E eu espero fazer o máximo de gols que puder para ajudar o Fluminense, e tomara que na quarta-feira possam sair muitos para todo mundo ficar feliz. As marcas são consequência do trabalho e se elas vierem será muito bacana. Mas a prioridade não é essa - disse o atacante ao site oficial do Flu antes da partida.

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