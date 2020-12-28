Fred se aproxima do top 3 dos maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro

A derrota por 2 a 1 para o São Paulo certamente não foi o resultado dos sonhos de Fred e do Fluminense. No entanto, o gol anotado pelo centroavante - apenas o terceiro na temporada - o aproximou de uma marca histórica. O tento foi o de número 150 do centroavante em Campeonato Brasileiro. Principal artilheiro da era dos pontos corridos, o camisa 9 é também o 4º maior de todos os tempos, ficando agora a apenas três gols de igualar a marca de Edmundo, o 3º colocado.