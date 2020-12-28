Fred se aproxima do top 3 dos maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro

A derrota por 2 a 1 para o São Paulo certamente não foi o resultado dos sonhos de Fred e do Fluminense. No entanto, o gol anotado pelo centroavante - apenas o terceiro na temporada - o aproximou de uma marca histórica. O tento foi o de número 150 do centroavante em Campeonato Brasileiro. Principal artilheiro da era dos pontos corridos, o camisa 9 é também o 4º maior de todos os tempos, ficando agora a apenas três gols de igualar a marca de Edmundo, o 3º colocado.
Profissional desde 2003, quando estreou pelo América Mineiro, Fred disputou a sua primeira Série A no ano seguinte, vestindo a camisa do Cruzeiro. Desde então, foram 304 jogos e 150 gols em 14 edições disputadas. Seu ano mais artilheiro foi em 2011, quando estufou as redes 22 vezes, apenas uma a menos do que Borges, do Santos. Na temporada seguinte, porém, o atacante tricolor conquistou a artilharia pela primeira vez, feito repetido em 2014 e em 2016.
MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
1º - Roberto Dinamite - 190 gols em 328 jogos2º - Romário - 154 gols em 251 jogos3º - Edmundo - 153 gols em 316 jogos4º - Fred - 150 gols em 304 jogos5º - Zico - 135 gols em 249 jogos