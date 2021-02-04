Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fred perde em última instância e terá de pagar multa de R$ 10 milhões ao Atlético-MG com juros e correções
futebol

Fred perde em última instância e terá de pagar multa de R$ 10 milhões ao Atlético-MG com juros e correções

O clube mineiro e o jogador estavam em disputa judicial desde 2018, quando o atacante deixou o alvinegro para acertar com o Cruzeiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2021 às 22:10

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 22:10

Crédito: Bruno Cantini/Atlético-MG/divulgação
O imbróglio jurídico entre Atlético-MG e Fred, atualmente no Fluminense,teve um fim nesta quarta-feira, 3 de fevereiro. A disputa por conta da disputa sobre os R$ 10 milhões de uma multa rescisória pelo jogador ter quebrado uma cláusula do contrato ao acertar com o Cruzeiro, no fim de 2017, teve o time alvinegro como vencedor. A última instância do caso, o Centro Brasileira de Mediação e Arbitragem (CBMA), deu razão à petição alvinegra e Fred terá de arcar com o valor, custos processuais, acrescidos de juros. A equipe mineira conseguiu, no início de novembro, uma decisão favorável na Justiça do Trabalho, que decidiu extinguir a ação movida pelo jogador. Mas, Fred e seus advogados entraram com um pedido de revisão (embargos declaratórios), que não foi aceito.
Fred e Atlético-MG estavam em disputa pelos R$ 10 milhões desde de janeiro de 2018, quando o alvinegro entrou com uma ação na na CNRD(Câmara Nacional de Resolução de Disputas), ligada à CBF para cobrar o jogador, que assinou com o rival Cruzeiro, quebrando uma cláusula do seu contrato, que previa a não ida dele para a Raposa se deixasse o Galo.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO A CNRD condenou Fred a pagar o Galo, mas o jogador foi atrás da Justiça Comum para invalidar a decisão arbitral. Recentemente, o atacante do Flu teve uma dura derrota, pois o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais extinguiu o processo contra o Atlético-MG e ainda obrigou o jogador a pagar R$ 600 mil de honorários aos advogados do Galo. Fred recorreu da decisão da CNRD e foi em busca de outra câmara arbitral , o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA), que vai definiu a favor do Galo. A decisão é final e, a não ser que a defesa do atleta consiga alguma “brecha” no processo para tentar recorrer na Justiça Comum, o atacante terá de ressarcir o Atlético. O ex-vice presidente do Galo, Lásaro Cândido, celebrou a vítória do jurídico atleticano em sua conta no Twitter. -Vitória espetacular do ATLÉTICO na ação no caso Fred: CBMA mantém condenação da multa de 10 milhões, acrescidos de correção monetária, juros e honorários. Decisão arbitral final. Parabéns jurídico que tive a honra de liderar por 12 anos-postou.
Ainda não há datas e prazos sobre como será feito o pagamento da multa milionária por parte do jogador e se haverá alguma participação do Cruzeiro, pois era o o clube que Fred defendia quando a ação foi aberta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Abel Ferreira leva oito jogos de suspensão no STJD após expulsões no Brasileirão
Imagem de destaque
Milena aperta botão misterioso e poderá interferir no paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Bronquiolite e pneumonia: como reconhecer os primeiros sinais em crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados