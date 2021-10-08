Fred pede para torcida do Fluminense não vaiar elenco durante jogos: 'Se for para haver, que seja no fim'

Nesta sexta, Fred utilizou as redes sociais para fazer um pedido à torcida. Em vídeo publicado na sua conta do Instagram, o camisa 9 fez um apelo aos tricolores para que apoiem o time no jogo contra o Atlético-GO e evitem vaias durante os 90 minutos. Na última rodada, o reencontro da torcida com o elenco do Flu foi marcado pela derrota para o Fortaleza e vaias para atletas, comissão técnica e diretoria do clube. O capitão disse que, quando algum jogador é vaiado, 'dói na alma' do elenco, que ele afirma ser 'apenas um' pelo tricolor. - Fala, torcida tricolor! Sei que nosso encontro não foi nem de perto da forma que a gente esperava, que vocês merecem. Estávamos muito ansiosos, querendo dar essa vitória para vocês, e infelizmente não aconteceu como a gente queria. Agora, o que nos resta é olhar para frente. Nós temos um jogo importante amanhã. Em todo esse tempo em que tive a honra de vestir a camisa do Fluzão, eu quase nunca vim pedir nada pra vocês, na verdade sempre passei para demonstrar minha gratidão e agradecer o carinho e respeito que vocês sempre tiveram por mim. Mas desta vez é diferente, eu estou aqui como capitão do time, para pedir que vocês, que vão amanhã no Maracanã, nos incentivem do início ao fim. Toda vez que vaiam um jogador, dói na alma. Não só eu, como todo jogador nosso que está lá. A gente sabe que é um só. Colocou a camisa do Fluminense, somos um só. Então precisamos do apoio de vocês, a gente precisa estar na Libertadores no ano que vem, é onde o Flu tem que estar todo ano - disse.