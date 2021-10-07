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Fred lamenta derrota do Fluminense para o Fortaleza na volta da torcida: 'A bola parada foi decisiva para eles'

Centroavante tentou explicar o revés e disse que após os gols do Leão do Pici, o Tricolor se desorganizou. Torcida protestou no fim da partida diante da má atuação da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 00:04

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 00:04

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Na noite do retorno da torcida ao Maracanã, o Fluminense não teve uma boa atuação e perdeu para o Fortaleza por 2 a 0. Com duas falhas defensivas, Marcelo Benevenuto e Titi marcaram, de cabeça, os gols da vitória do Leão do Pici. Na saída de campo, Fred tentou explicar o revés no Maracanã e disse que a equipe se desorganizou após os gols dos visitantes. - Eles vieram bem fechados e a bola parada foi decisiva para eles. A gente sabia que eles são fortes na bola parada e infelizmente subiram no terceiro andar e fizeram os gols. E depois para buscar é difícil - explicou o centroavante, e em seguida emendou:
+ ATUAÇÕES: Defesa falha duas vezes, e Fluminense perde para o Fortaleza na volta da torcida ao Maracanã
- A torcida fazendo a parte dela, tentando empurrar a gente para cima. Mas a gente acabou desorganizando bastante nessa tentativa de fazer os gols. O jogo ficou muito solto para eles. A gente tentou empatar nesse finalzinho de qualquer jeito. infelizmente a gente se desorganizou. Mas a gente vai levantar a cabeça e sábado tem mais - disse o jogador.
Com a derrota, o Tricolor perdeu a oportunidade de se aproximar do G6 e está com 32 pontos na nona colocação. A diferença para o sexto colocado, que atualmente é o RB Bragantino, é de três pontos.
​+ Mário Bittencourt deixa camarote do Maracanã após xingamentos da torcida em derrota do Fluminense
O próximo compromisso do Fluminense no Campeonato Brasileiro será no sábado, às 16h30, diante do Atlético Goianiense, também no Maracanã, com a presença da torcida. O jogo será válido pela 25ª rodada da competição nacional.

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