Fred lamenta derrota do Fluminense para o Fortaleza na volta da torcida: 'A bola parada foi decisiva para eles'

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Na noite do retorno da torcida ao Maracanã, o Fluminense não teve uma boa atuação e perdeu para o Fortaleza por 2 a 0. Com duas falhas defensivas, Marcelo Benevenuto e Titi marcaram, de cabeça, os gols da vitória do Leão do Pici. Na saída de campo, Fred tentou explicar o revés no Maracanã e disse que a equipe se desorganizou após os gols dos visitantes. - Eles vieram bem fechados e a bola parada foi decisiva para eles. A gente sabia que eles são fortes na bola parada e infelizmente subiram no terceiro andar e fizeram os gols. E depois para buscar é difícil - explicou o centroavante, e em seguida emendou:

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- A torcida fazendo a parte dela, tentando empurrar a gente para cima. Mas a gente acabou desorganizando bastante nessa tentativa de fazer os gols. O jogo ficou muito solto para eles. A gente tentou empatar nesse finalzinho de qualquer jeito. infelizmente a gente se desorganizou. Mas a gente vai levantar a cabeça e sábado tem mais - disse o jogador.

Com a derrota, o Tricolor perdeu a oportunidade de se aproximar do G6 e está com 32 pontos na nona colocação. A diferença para o sexto colocado, que atualmente é o RB Bragantino, é de três pontos.

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