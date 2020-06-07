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futebol

Fred irá leiloar bicicleta de tour solidário e doará dinheiro arrecadado

Atacante fez o trajeto de Minas Gerais até o Rio de Janeiro para se apresentar ao Fluminense e arrecadar fundos para cestas básicas...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2020 às 17:33

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 17:33

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
A viagem solidária feita por Fred de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro para assinar o contrato com o Fluminense ainda não acabou. Na noite de sábado, o atacante anunciou através do Instagram que irá leiloar uma das bicicletas utilizadas na maratona. O valor arrecadado será doado. O modelo, uma Sense Impulse E-Trail - MTB, tem preço de mercado de R$ 29.990,00.
Os lances podem ser feitos através do perfil @timefrancismelo no próprio Instagram. O leilão será finalizado na próxima sexta-feira, dia 12.
Depois de chegar ao Fluminense na sexta-feira, Fred retornou a Belo Horizonte. Neste domingo, voltou a pedalar e registrou o momento nas redes sociais ao lado do empresário Francis Melo, do preparador físico Jefferson Souza e outros integrantes da equipe que produziu conteúdo para o "Tour do Fred".
A ação de Fred de pedalar 600 km entre Congonhas (MG) e Paraty (RJ) teve toda renda arrecadada com patrocinadores e doações - tanto do camisa 9 quanto de torcedores - revertida para cestas básicas. Esses itens serão distribuídos entre pessoas de comunidades carentes e funcionários do Flu com menores salários.
Ainda é possível realizar doações através deste link.E MAIS:Odair exalta chegada de Fred ao Flu: 'Qualifica ainda mais esse grupo'CBF lança cartilha com etapas para o retorno do futebol brasileiroCarioca: datas serão definidas depois de aval das autoridadesRegularizado! Veja as competições que Fred jogará pelo Fluminense E MAIS:

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