Fred irá leiloar bicicleta de tour solidário e doará dinheiro arrecadado

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

A viagem solidária feita por Fred de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro para assinar o contrato com o Fluminense ainda não acabou. Na noite de sábado, o atacante anunciou através do Instagram que irá leiloar uma das bicicletas utilizadas na maratona. O valor arrecadado será doado. O modelo, uma Sense Impulse E-Trail - MTB, tem preço de mercado de R$ 29.990,00.

Os lances podem ser feitos através do perfil @timefrancismelo no próprio Instagram. O leilão será finalizado na próxima sexta-feira, dia 12.

Depois de chegar ao Fluminense na sexta-feira, Fred retornou a Belo Horizonte. Neste domingo, voltou a pedalar e registrou o momento nas redes sociais ao lado do empresário Francis Melo, do preparador físico Jefferson Souza e outros integrantes da equipe que produziu conteúdo para o "Tour do Fred".

A ação de Fred de pedalar 600 km entre Congonhas (MG) e Paraty (RJ) teve toda renda arrecadada com patrocinadores e doações - tanto do camisa 9 quanto de torcedores - revertida para cestas básicas. Esses itens serão distribuídos entre pessoas de comunidades carentes e funcionários do Flu com menores salários.