Fred inicia 2º dia de tour de bicicleta até CT do Fluminense e atinge meta de doações

Após completar o primeiro dia da maratona de bicicleta e pedalar 155 km, o atacante Fred e seu preparador físico particular, Jefferson Souza, planejam percorrer mais 171 km nesta terça-feira. Os dois respeitaram um tempo maior de descanso e começaram a jornada por volta de 11h.

Para não ter aglomerações em tempos da pandemia do novo coronavírus, o caminho tem sido feito por um itinerário alternativo, com rotas de terra. Fred ainda pediu para os torcedores do Fluminense respeitarem as recomendações das autoridades de saúde e ficarem em casa, evitando a tentativa de encontrá-lo. No entanto, na segunda-feira, um tricolor esperou por cinco horas até o ídolo passar. Como recompensa, ganhou um autógrafo na camisa.Aqui um vídeo da preparação do Fred, ao lado de Jefferson Souza, antes de iniciar a segunda parte da viagem. #lanceFLU pic.twitter.com/HeCo4Y0qDL— Luiza Sá (@luizasabg) June 2, 2020 E MAIS:Fred pode ser sopro de alegria, mas o Flu precisa reduzir expectativaRescisão de Fred com Cruzeiro é publicada no BIDTia de Thiago Silva faz coro por volta ao FluminenseComo Fred pode ajudar a manter a boa fase do ataque do Fluminense E MAIS: