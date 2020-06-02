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Fred inicia 2º dia de tour de bicicleta até CT do Fluminense e atinge meta de doações

Atacante planeja percorrer, ao lado do preparador físico, mais 171km e parar na cidade de Caxambu; objetivo inicial era de ajudar cerca de quatro mil famílias...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2020 às 17:36

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 17:36

Crédito: TimeFrancisMelo/Divulgação
Após completar o primeiro dia da maratona de bicicleta e pedalar 155 km, o atacante Fred e seu preparador físico particular, Jefferson Souza, planejam percorrer mais 171 km nesta terça-feira. Os dois respeitaram um tempo maior de descanso e começaram a jornada por volta de 11h.
Com as arrecadações da última segunda-fefira, o atacante já conseguiu garantir o objetivo inicial, que era ajudar cerca de quatro mil famílias. Os torcedores podem ajudar com doações e o atacante doará cestas básicas por km percorrido.
No primeiro dia da viagem até o CT Carlos Castilho, Fred teve mais de 15 horas na estrada até chegar a São João Del Rei, no interior de Minas Gerais. O desafio terá 600 km no total.
Para não ter aglomerações em tempos da pandemia do novo coronavírus, o caminho tem sido feito por um itinerário alternativo, com rotas de terra. Fred ainda pediu para os torcedores do Fluminense respeitarem as recomendações das autoridades de saúde e ficarem em casa, evitando a tentativa de encontrá-lo. No entanto, na segunda-feira, um tricolor esperou por cinco horas até o ídolo passar. Como recompensa, ganhou um autógrafo na camisa.Aqui um vídeo da preparação do Fred, ao lado de Jefferson Souza, antes de iniciar a segunda parte da viagem. #lanceFLU pic.twitter.com/HeCo4Y0qDL— Luiza Sá (@luizasabg) June 2, 2020 E MAIS:Fred pode ser sopro de alegria, mas o Flu precisa reduzir expectativaRescisão de Fred com Cruzeiro é publicada no BIDTia de Thiago Silva faz coro por volta ao FluminenseComo Fred pode ajudar a manter a boa fase do ataque do Fluminense E MAIS:

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