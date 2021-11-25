Fred iguala marca de Pelé no Campeonato Brasileiro

Segundo maior artilheiro da história do Fluminense, principal goleador da era dos pontos corridos, segundo no Campeonato Brasileiro em todos os tempos... As marcas alcançadas por Fred ao longo de sua carreira falam por si só. E elas não param de crescer.
Nesta quarta-feira, o centroavante fez o gol que garantiu a vitória do Tricolor sobre o Internacional, por 1 a 0, no Maracanã, e igualou um feito de ninguém menos do que Pelé. Essa foi a 101ª vez que o jogador marcou no Brasileirão com a camisa do Fluminense - 157 no total - , mesmo número alcançado por Pelé no Santos.
Entre os artilheiros por um único clube, Fred agora fica atrás apenas de Roberto Dinamite, que balançou as redes 181 vezes pelo Vasco, Zico, que anotou 135 pelo Flamengo, e Luís Fabiano, que marcou 108 vezes pelo São Paulo no Brasileiro.
GOLS DE FRED POR CADA TIME- No Campeonato Brasileiro
- Fluminense - 101 gols- Cruzeiro - 32 gols- Atlético-MG - 24 gols
MAIORES ARTILHEIROS DO BRASILEIRO POR ÚNICO CLUBE
1º - Roberto Dinamite - Vasco - 181 gols2º - Zico - Flamengo - 135 gols3º - Luís Fabiano - São Paulo - 108 gols4º - Fred - Fluminense - 101 golsPelé - Santos - 101 gols